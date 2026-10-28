Bắt khẩn cấp ba người đánh nhau từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông ở phường Thới An

Camera ghi cảnh 3 người lao vào đánh nhau trong lúc tham gia giao thông - Ảnh cắt từ clip

Ba người bị bắt gồm Nguyễn Hoàng Hải, Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt. Những người này bị bắt vào ngày 25-10 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 20-10, Hải chạy xe máy điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, có hành vi lạng lách, vượt và tạt đầu nhiều xe khác. Trong số này có hai xe máy của nhóm Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt.

Từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, các bên xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Dù người dân xung quanh nhiều lần can ngăn, những người liên quan vẫn tiếp tục tranh cãi, xô xát.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý, vụ đánh nhau xảy ra trên tuyến đường có đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại, gây náo loạn và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an phường Thới An đã khẩn trương xác minh, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn trong sinh hoạt và khi tham gia giao thông, người dân cần giữ bình tĩnh, lựa chọn cách giải quyết ôn hòa, tránh để những bất đồng nhỏ dẫn đến hành vi bạo lực, gây hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.

3 người bị bắt khẩn cấp vì đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông - Ảnh: Công an phường Thới An