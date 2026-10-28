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TP.HCM: Công an ngăn 20 thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, đưa đi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

tác giả
BÁ SƠN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Nhóm thiếu niên 13-16 tuổi chuẩn bị đánh nhau được công an xã ngăn chặn kịp thời và đưa tới dọn dẹp, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục.

TP.HCM: Công an ngăn 20 thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, đưa đi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 2.

Các thiếu niên chăm sóc các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Ngày 28-10, thông tin từ Công an xã Phú Giáo, TP.HCM cho biết vừa đưa nhóm gần 20 thiếu niên tới chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. 

Đây là các thiếu niên được phát hiện chuẩn bị đánh nhau, nhưng đã được công an xã ngăn chặn kịp thời.

Nhóm thiếu niên từ khoảng 13 đến 16 tuổi. Một số em đã bỏ học, đi bụi...

Sau khi bị ngăn chặn hành vi đánh nhau, được đưa về trụ sở công an làm việc và tuyên truyền giáo dục, các thiếu niên đã nhận thức được hành vi vi phạm.

TP.HCM: Công an ngăn 20 thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, đưa đi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 3.

Việc được đưa tới chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ giúp các thiếu niên thay đổi nhận thức và hành vi, sống tốt hơn - Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Các thiếu niên được đưa tới nghĩa trang liệt sĩ địa phương để dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Theo công an xã, việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ nhằm giáo dục tư tưởng đạo đức, giúp các thiếu niên hiểu được công lao của các Anh hùng liệt sĩ.

Từ đó giúp các thiếu niên thay đổi nhận thức, hành vi, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Thiếu niên chuẩn bị đánh nhau tại xã Phú Giáo, TP.HCM được cho đi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 3.Người vi phạm hành chính dọn nghĩa trang, công viên, quét đường thay phạt tiền, được không?

Nhiều ý kiến muốn nhân rộng việc đưa các thanh thiếu niên 'hư' đi dọn nghĩa trang liệt sĩ như ở Quảng Ngãi. Đây là một cách làm nhân văn nhưng hiện chưa thể áp dụng phổ biến đối với người vi phạm.

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    Chủ đề: liệt sĩ thanh thiếu niên hư chăm sóc TP.HCM

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