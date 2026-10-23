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Chặn bắt 'băng trộm nhí' liên tỉnh trên đường tẩu thoát bằng xe khách

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

3 nam thiếu niên trú TP Đà Nẵng đã trộm hàng chục điện thoại, tiền mặt ở các tỉnh, thành, trên đường đi trốn bằng xe khách thì bị lực lượng CSGT kiểm tra xe, phối hợp công an bắt giữ.

bắt băng trộm nhí liên tỉnh trên đường tẩu thoát bằng xe khách - Ảnh 1.
bắt băng trộm nhí liên tỉnh trên đường tẩu thoát bằng xe khách - Ảnh 2.
bắt băng trộm nhí liên tỉnh trên đường tẩu thoát bằng xe khách - Ảnh 3.

3 nam thiếu niên là nghi phạm trộm cắp tài sản - Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp

Ngày 23-10, Thiếu tá Nguyễn Anh Kiên, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay lực lượng đơn vị này vừa phát hiện, phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, xử lý 3 thiếu niên liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản khi đang di chuyển trên xe khách qua địa bàn.

Trước đó khoảng 20h45 ngày 22-10, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An nhận được tin báo từ Phòng PC02 (Công an thành phố Đà Nẵng) về việc có 3 người nghi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đang trên đường tẩu thoát bằng xe khách mang biển kiểm soát 77E-009.XX.

Lực lượng của Tổ Cảnh sát giao thông của trạm đã nhanh chóng triển khai lực lượng, dừng phương tiện kiểm tra tại quốc lộ 1, phường Sông Cầu.

Qua kiểm tra phát hiện 3 người cùng nhiều tài sản liên quan trên xe khách.

Tổ công tác đã đưa phương tiện cùng những người liên quan về trụ sở Công an phường Sông Cầu, Đắk Lắk để xác minh, xử lý.

bắt băng trộm nhí liên tỉnh trên đường tẩu thoát bằng xe khách - Ảnh 5.

Nhiều tài sản là điện thoại, tiền mặt do trộm cắp được thu giữ - Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ các tài sản gồm 20 điện thoại di động các loại (trong đó có 15 iPhone, 1 Oppo, 1 Redmi và 3 Samsung) và 13,9 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều loại ngoại tệ, gồm tiền baht Thái Lan và đô la Mỹ. Bên cạnh đó là 1 xe mô tô kiểu dáng Wave, mang biển kiểm soát 37-EA 040.XX.

Ba nam thiếu niên được xác định V.L.N.D. (14 tuổi), N.T.T. (15 tuổi) và Đ.T.L. (14 tuổi, đều khai báo cư trú tại TP Đà Nẵng).

Theo lời khai ban đầu, số tài sản trên có được từ việc trộm cắp tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. 3 người trên đang di chuyển từ tỉnh Gia Lai đến TP Cần Thơ để lẩn trốn.

Sau đó lực lượng chức năng đã phối hợp bàn giao những người liên quan cùng tang vật cho Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

bắt băng trộm nhí liên tỉnh trên đường tẩu thoát bằng xe khách - Ảnh 6.Tạm giữ băng trộm nhí chuyên bẻ khóa, đột nhập cửa hàng tiện lợi ở Thủ Đức

Nhóm trộm nhí lợi dụng nhân viên đi về, thời điểm vắng người để cắt khóa, đột nhập vào các cửa hàng tiện lợi để trộm tài sản.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: Đắk Lắk băng trộm nhí Trộm cắp tài sản trộm điện thoại công an TP Đà Nẵng

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