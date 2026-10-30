Đã đạt thỏa thuận để thi công 'con đường dở dang vì một hộ dân ở Đà Lạt'

Đường Mai Xuân Thưởng, Đà Lạt sẽ được hoàn thiện trong đầu tháng 11-2026 sau khi đạt được thỏa thuận với người dân - Ảnh: M.V.

Ngày 30-10, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết đã đạt được thỏa thuận với hộ dân duy nhất chưa bàn giao mặt bằng trên đường Mai Xuân Thưởng (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Theo UBND phường Lâm Viên, đoạn còn lại của đường Mai Xuân Thưởng sẽ được thi công và hoàn tất trong tuần tới.

Phần mặt bằng khoảng 49m chưa bàn giao là đoạn dốc dang dở, kẹp giữa hai đầu đường đã thảm nhựa, kẻ vạch, lắp đèn chiếu sáng.

Thông tin này được đưa ra sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài "Con đường khang trang ở Đà Lạt dở dang vì một hộ dân, học sinh đi về trên nền đá dăm", phản ánh việc người dân và học sinh đi lại khó khăn trên đoạn đường này.

Trước đó, dự án nâng cấp, cải tạo đường Mai Xuân Thưởng được triển khai trên chiều dài hơn 620m, vốn hơn 26,1 tỉ đồng. Tuyến đường giúp người dân sống ở hai tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương và Nguyên Tử Lực qua lại dễ dàng hơn, nhất là học sinh.

Có 66/67 hộ dân hiến đất cho dự án, trong đó có hộ hiến hơn 400m². Theo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến gần xong nhờ sự đồng thuận của người dân.

Đến tháng 6-2026, tuyến đường hầu như hoàn tất nhưng chưa thể đưa vào sử dụng đúng kế hoạch vì còn một hộ không bàn giao mặt bằng. Các cơ quan chức năng khi đó tiếp tục làm việc với hộ dân này để có mặt bằng thi công.

Đến ngày 23-10, các hạng mục thảm nhựa, thoát nước, chiếu sáng đạt khoảng 82 - 95% khối lượng.

Riêng đoạn chưa có mặt bằng, đơn vị thi công mới làm đường đất tạm rộng khoảng 4m, nền đất đỏ trộn đá dăm. Đoạn đường này dốc cao, ô tô, xe máy lên xuống dồn vào một làn hẹp.

Giữa đường có vết lún lớn, nhựa nứt chằng chịt quanh mép. Đá dăm đắp tạm khiến bánh xe dễ trượt. Mỗi khi mưa, lớp đá nền trôi, lộ đất bồi trơn trượt. Nhiều người dân và học sinh từng ngã, chấn thương khi qua đây.

UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết việc thi công sẽ bắt đầu trong tuần đầu tháng 11-2026 và sẽ hoàn thành trong tuần.