Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bản đồ cấm bay flycam khu vực sân bay Liên Khương và Phan Thiết lên Google Earth

tác giả
M.V
M.V
M.V

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng lập bản đồ vùng cấm bay, hạn chế bay quanh sân bay Liên Khương để ngăn drone, flycam đe dọa an toàn hàng không và đưa lên Google Earth.

- Ảnh 1.

Bản đồ cấm bay flycam, drone quanh sân bay Liên Khương - Ảnh: L.D.

Ngày 30-10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xây dựng bản đồ chi tiết vùng cấm bay, hạn chế bay và loa cất hạ cánh quanh sân bay Liên Khương (Đà Lạt) và Phan Thiết (Bình Thuận cũ).

Bản đồ đã đưa lên Google Earth để người dân tra cứu, tránh điều khiển flycam, drone vào nơi cấm.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, phạm vi khảo sát khoảng 20km tính từ hai đầu đường cất hạ cánh và 8km mỗi bên hành lang an toàn bay hai sân bay Liên Khương và Phan Thiết để dựng bản đồ.

Có 15 xã, phường quanh sân bay Liên Khương (Đà Lạt) nằm trong vùng này: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Ninh Gia, Đinh Văn Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Đơn Dương, Quảng Lập, Ka Đô, D'Ran và phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Quanh Cảng hàng không Phan Thiết có 14 phường, xã. Việc lập vùng cấm bay xuất phát từ nhiều vụ xâm phạm an toàn bay tại các sân bay thời gian qua. 

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay an ninh, an toàn hàng không cơ bản được bảo đảm. Nhưng thiết bị bay không người lái (UAV) dùng sai quy định, xâm nhập khu vực cấm bay, đang trực tiếp đe dọa an toàn bay.

Bản đồ cấm bay flycam sân bay Liên Khương Đà Lạt lên Google Earth - Ảnh 1.

Quanh sân bay Liên Khương Đà Lạt, drone phun thuốc, bón phân được dùng nhiều ở Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương - Ảnh: M.V.

Ở Lâm Đồng, thiết bị bay ngày càng phổ biến trong quay phim, chụp ảnh, du lịch và nông nghiệp. 

Quanh sân bay Liên Khương, drone phun thuốc, bón phân được dùng nhiều ở Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương. 

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, bay vào vùng cấm, hoặc không đăng ký, không hiệp đồng bay, đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Diều, đèn trời, đèn laser, pháo hoa cũng có thể ảnh hưởng máy bay nếu dùng sai nơi.

- Ảnh 3.Quốc lộ 28 sụt lún, tạm cấm xe qua đoạn nối Đà Lạt - Gia Nghĩa

Quốc lộ 28 sụt lún, nứt dài 70m, Lâm Đồng cấm xe qua đoạn nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn hai lộ trình thay thế đi Đà Lạt - Gia Nghĩa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cấm bay sân bay Liên Khương Đà Lạt Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng sân bay Phan Thiết

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất