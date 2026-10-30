Bản đồ cấm bay flycam khu vực sân bay Liên Khương và Phan Thiết lên Google Earth

Bản đồ cấm bay flycam, drone quanh sân bay Liên Khương - Ảnh: L.D.

Ngày 30-10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xây dựng bản đồ chi tiết vùng cấm bay, hạn chế bay và loa cất hạ cánh quanh sân bay Liên Khương (Đà Lạt) và Phan Thiết (Bình Thuận cũ).

Bản đồ đã đưa lên Google Earth để người dân tra cứu, tránh điều khiển flycam, drone vào nơi cấm.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, phạm vi khảo sát khoảng 20km tính từ hai đầu đường cất hạ cánh và 8km mỗi bên hành lang an toàn bay hai sân bay Liên Khương và Phan Thiết để dựng bản đồ.

Có 15 xã, phường quanh sân bay Liên Khương (Đà Lạt) nằm trong vùng này: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Ninh Gia, Đinh Văn Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Đơn Dương, Quảng Lập, Ka Đô, D'Ran và phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Quanh Cảng hàng không Phan Thiết có 14 phường, xã. Việc lập vùng cấm bay xuất phát từ nhiều vụ xâm phạm an toàn bay tại các sân bay thời gian qua.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay an ninh, an toàn hàng không cơ bản được bảo đảm. Nhưng thiết bị bay không người lái (UAV) dùng sai quy định, xâm nhập khu vực cấm bay, đang trực tiếp đe dọa an toàn bay.

Quanh sân bay Liên Khương Đà Lạt, drone phun thuốc, bón phân được dùng nhiều ở Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương - Ảnh: M.V.

Ở Lâm Đồng, thiết bị bay ngày càng phổ biến trong quay phim, chụp ảnh, du lịch và nông nghiệp.

Quanh sân bay Liên Khương, drone phun thuốc, bón phân được dùng nhiều ở Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, bay vào vùng cấm, hoặc không đăng ký, không hiệp đồng bay, đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Diều, đèn trời, đèn laser, pháo hoa cũng có thể ảnh hưởng máy bay nếu dùng sai nơi.