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TP.HCM tăng kiểm soát drone, tập trung 63 khu vực cấm bay

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TP.HCM tăng tuyên truyền, kiểm soát việc sử dụng drone, tập trung tại 63 xã, phường và đặc khu nằm trong khu vực cấm bay. Đồng thời rà soát người dùng, cơ sở kinh doanh, xử lý các trường hợp bay trái phép.

TP.HCM tăng kiểm soát drone, tập trung 63 khu vực cấm bay - Ảnh 2.

TP.HCM cảnh báo người dân không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm bay - Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác (drone).

Việc tuyên truyền tại tất cả xã, phường, đặc khu của TP.HCM, trong đó tập trung thường xuyên tại 63 đơn vị cấp xã thuộc khu vực cấm bay.

Thành phố sẽ tuyên truyền đến người dân sống, làm việc tại các khu dân cư, chung cư cao tầng; các cơ quan, doanh nghiệp làm truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nhiếp ảnh, quay phim có sử dụng drone.

Các cửa hàng mua bán, phân phối, sửa chữa, cho thuê drone, các hộ kinh doanh và câu lạc bộ, hội nhóm sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa cũng được tuyên truyền quy định liên quan.

Nội dung gồm quy định đăng ký phương tiện bay, thủ tục xin cấp phép bay, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, mức phạt và các trường hợp có thể bị tịch thu phương tiện khi vi phạm.

TP.HCM cũng sẽ công khai khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Côn Đảo và các mục tiêu trọng điểm để người dân biết, tránh vi phạm.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp công an rà soát các cơ sở kinh doanh drone, lập danh sách và tổ chức tuyên truyền. 

Các cơ sở kinh doanh, người sử dụng drone được yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về bán, cho thuê và sử dụng thiết bị bay.

Công an cấp xã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp bay trái phép theo thẩm quyền.

Các biển cảnh báo "Khu vực cấm bay drone" cũng được lắp đặt tại khu đất trống, khu công cộng, cùng với băng rôn, pano, áp phích và phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Công an TP.HCM là đầu mối theo dõi, kiểm tra; phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý việc quảng cáo mua bán thiết bị bay nhập lậu, hướng dẫn tự chế thiết bị bay trái phép trên không gian mạng.

TP.HCM tăng kiểm soát drone, tập trung 63 khu vực cấm bay - Ảnh 3.

63 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thuộc phạm vi cấm bay - Đồ họa: QUANG LIÊM

TP.HCM tăng kiểm soát UAV/Drone, tập trung 63 khu vực cấm bay - Ảnh 3.Dàn khí tài hiện đại ngăn UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng

Từ cuối tháng 10 này, nhiều khí tài hiện đại được Quân chủng Phòng không - Không quân trang bị cho các đơn vị thuộc Sư đoàn 375, Sư đoàn 372 để bảo đảm an toàn bay, ngăn UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng.

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    Chủ đề: flycam sân bay tân Sơn Nhất thiết bị bay UAV Cảng hàng không Côn Đảo

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