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Những nơi nào ở Hải Phòng thuộc vùng cấm bay flycam?

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

20 xã, phường, đặc khu ở Hải Phòng thuộc vùng cấm bay flycam, trong khi 10 địa phương khác nằm trong vùng hạn chế bay do liên quan đến hoạt động của sân bay quốc tế Cát Bi.

Những nơi nào ở Hải Phòng thuộc vùng cấm bay flycam? - Ảnh 1.

UBND phường Phù Liễn, TP Hải Phòng lập bảng thông báo vùng cấm bay, liên quan việc đảm bảo an toàn hoạt động của sân bay quốc tế Cát Bi - Ảnh: T. THẮNG

Cơ quan chức năng tại Hải Phòng khuyến cáo người dân cần tra cứu ranh giới cụ thể trước khi sử dụng thiết bị bay không người lái để tránh vi phạm vào vùng cấm bay, hạn chế bay.

20 xã, phường, đặc khu thuộc diện cấm bay

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tại TP Hải Phòng có 20 xã, phường, đặc khu thuộc vùng cấm bay đối với thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (thường gọi là flycam).

Danh sách cụ thể gồm các phường: Hải An, Đông Hải, Ngô Quyền, Gia Viên, Thủy Nguyên, Lê Chân, An Biên, Kiến An, Phù Liễn, An Hải, An Dương, Hưng Đạo, Dương Kinh; các xã An Lão, An Khánh, An Hưng, Nghi Dương, Kiến Thụy, Kiến Minh và đặc khu Cát Hải.

Ngoài ra 10 địa phương thuộc vùng hạn chế bay gồm các phường Nam Triệu, Hồng Bàng, Nam Đồ Sơn và các xã An Quang, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Kiến Hưng, Kiến Hải.

Như vậy có tổng cộng 30 xã, phường, đặc khu của Hải Phòng nằm trong vùng cấm bay và hạn chế bay liên quan đến hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Người dân cần tra cứu bản đồ trước khi bay

Việc xác định các khu vực cấm bay, hạn chế bay nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng ngừa nguy cơ va chạm giữa tàu bay với flycam, diều và các vật thể bay khác.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời gian qua một số trường hợp tự ý thả diều, điều khiển flycam trong khu vực cấm bay đã làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, khiến một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh hoặc thay đổi giờ khởi hành.

Để không vi phạm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, tổ chức có nhu cầu sử dụng flycam cần tra cứu vị trí dự kiến bay và ranh giới cụ thể trên bản đồ chính thức của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ cambay.mod.gov.vn, không tự xác định phạm vi cấm bay bằng mắt thường.

Người dân cũng cần chấp hành quy định về hoạt động bay, không tự ý điều khiển flycam hoặc thả diều, bóng bay tại các khu vực cấm, hạn chế bay khi chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Những nơi nào ở Hải Phòng thuộc vùng cấm bay flycam? - Ảnh 2.TP.HCM: 63 phường, xã nào thuộc phạm vi cấm bay drone, flycam?

Công an TP.HCM đề nghị người dân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng drone, flycam và các thiết bị bay không người lái chủ động tìm hiểu, chấp hành các quy định về khu vực, điều kiện và cấp phép bay.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: Hải Phòng flycam vùng cấm bay cấm bay sân bay Cát Bi

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