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Nhà đất

Tạm dừng khai thác quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng thông báo tạm dừng khai thác quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (quảng trường Gia Nghĩa) để khắc phục sự cố lún, nứt và hoàn thiện dự án.

Tạm dừng khai thác Quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026 - Ảnh 1.

Quảng trường Gia Nghĩa mới đưa vào khai thác đã lún nền - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo đó, các hoạt động vui chơi, kinh doanh tại quảng trường Gia Nghĩa (vùng Đắk Nông cũ) sẽ tạm dừng từ ngày 10-11 đến hết năm 2026 để khắc phục sự cố lún, nứt và thi công hoàn thành dự án này.

Dự án quảng trường Gia Nghĩa được khởi công từ năm 2022, với tổng mức đầu từ khoảng 400 tỉ đồng, đến nay hoàn thành khoảng 92% khối lượng hợp đồng. Riêng hạng mục sân nền quảng trường đang hoàn thiện, chưa nghiệm thu hoàn thành.

Vùng lõi quảng trường rộng khoảng 23.094m², trong đó một nửa được xây dựng trên kết cấu bê tông cốt thép của trung tâm hội chợ triển lãm.

Phần còn lại được đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên có cao độ từ 6 - 14m, với tổng khối lượng khoảng 205.000m³.

Đây là dự án quảng trưởng lớn nhất khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Đến tháng 8-2026, dự án xảy ra hiện tượng lún, nứt cục bộ trên diện tích khoảng 700m², chiếm khoảng 3% diện tích mặt sân và được xác định liên quan đến quá trình lún cố kết của nền đất đắp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 giải thích ngay từ giai đoạn thiết kế, đơn vị tư vấn đã tính toán quá trình cố kết và lún của nền đất. Trong 15 năm, độ lún khối đất đắp thay đổi từ khoảng 18 - 69cm, tùy chiều dày từng khu vực. Lún mạnh nhất rơi vào hai năm đầu, từ 12 - 33cm tùy vị trí, điều kiện địa chất và tải trọng.

Tạm dừng khai thác Quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026 - Ảnh 3.

Khu vực lún bị đọng nước, lớp gạch nền nứt toác - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lý giải việc nứt, bong tróc lớp gạch đá bề mặt, chủ đầu tư cho rằng độ lún không đồng đều ở các khu vực công trình. Khi nền đất tiếp tục lún cố kết theo quy luật địa kỹ thuật, lớp hoàn thiện phía trên có thể nứt, bong tróc hoặc gãy vỡ đá lát nền. Hiện tượng lún, nứt chỉ ảnh hưởng cục bộ đến lớp hoàn thiện bề mặt, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính của công trình.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu theo dõi, quan trắc, sửa chữa, khắc phục hư hỏng trước khi nghiệm thu hoàn thành.

Tạm dừng khai thác Quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026 - Ảnh 4.

Dự án quảng trường Gia Nghĩa được khởi công từ năm 2022 với tổng mức đầu từ khoảng 400 tỉ đồng, đến nay hoàn thành khoảng 92% khối lượng hợp đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tạm dừng khai thác Quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026 - Ảnh 5.

Chủ đầu tư dự án cho rằng hiện tượng lún, nứt chỉ ảnh hưởng cục bộ đến lớp hoàn thiện bề mặt, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính của công trình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tạm dừng khai thác Quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026 - Ảnh 6.

Lý giải việc nứt, bong tróc lớp gạch đá bề mặt, chủ đầu tư cho rằng độ lún không đồng đều ở các khu vực công trình. Khi nền đất tiếp tục lún cố kết theo quy luật địa kỹ thuật, lớp hoàn thiện phía trên có thể nứt, bong tróc hoặc gãy vỡ đá lát nền - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tạm dừng khai thác Quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026 - Ảnh 7.

Chủ đầu tư sẽ tạm dừng hoạt động tại quảng trường trung tâm Gia Nghĩa để khắc phục lún, hoàn thiện dự án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tạm dừng khai thác Quảng trường Gia Nghĩa đến hết năm 2026 - Ảnh 8.Quảng trường 'chờ lún': Bạn đọc đề nghị kiểm định độc lập

Nhiều bạn đọc chưa đồng tình với lý giải "lún cố kết" của chủ đầu tư quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông cũ) và đề nghị có đơn vị độc lập kiểm định chất lượng công trình, làm rõ trách nhiệm.

ĐỨC TRONG
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    Chủ đề: sụt lún quảng trường lún nứt Quảng trường gia nghĩa Lâm Đồng Đắk Nông

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