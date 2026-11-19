Nhóm 'hát rong' Dalat5AM biểu diễn bên hồ Xuân Hương Đà Lạt - Ảnh: M.H.

Ngày 19-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định tặng bằng khen cho nhóm nhạc Dalat5AM.

Nhóm nhạc này không có sân khấu, mà tập trung ở một khu vực trống bên hồ Xuân Hương (ngã ba Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng) nên người dân hay gọi đùa Dalat5AM là nhóm "hát rong" bên hồ Xuân Hương.

Theo quyết định, nhóm được khen vì thành tích xuất sắc trong việc sáng tạo, duy trì không gian âm nhạc cộng đồng, góp phần quảng bá văn hóa - du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Dalat5AM là nhóm chơi nhạc từ khoảng 5h sáng. Những buổi hát bắt đầu từ mùa thu 2023, khi nhạc sĩ Trương Lê Sơn rủ bạn bè mang loa ra bờ hồ Xuân Hương. Ông Gia Hưng, chủ một quán cà phê ở Đà Lạt, cung cấp dàn loa nhỏ nhưng chất lượng tốt cho những buổi đầu tiên. Người hát là các ca sĩ quen ở quán cà phê, phòng trà tại địa phương.

Đến cuối năm 2024, nhóm bắt đầu mở rộng quy mô khi nhạc sĩ Trương Lê Sơn mời các ca sĩ nổi tiếng tại TP.HCM biểu diễn. Những ca sĩ này đa số là bạn của nhạc sĩ đang đi biểu diễn cho các tụ điểm ca nhạc tại Đà Lạt. Cũng nhờ việc này mà nhiều người dân tại Đà Lạt có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ mà thường chỉ được thấy... trên tivi.

Chương trình không bán vé, không lịch diễn cố định, cũng không thông báo trước và thường diễn ra trong 2 giờ. Mỗi buổi diễn của nhóm thường thu hút khoảng 200 người dân và du khách tại Đà Lạt theo dõi.

Theo nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Dalat5AM không phải là của ông, mà là của chung những người yêu âm nhạc tại Đà Lạt. Chương trình được xây dựng dựa trên nguyên tắc chung mà nhóm đã đặt ra và hoàn thiện dần dần, để đảm bảo mỗi buổi diễn đều là chương trình âm nhạc đại chúng, không bị rơi vào trạng thái "hát cho nhau nghe".