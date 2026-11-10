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Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đường trekking như mơ trong lòng Lang Biang

tác giả
M.V
M.V
M.V

Từ dữ liệu ghi nhận đường chạy Lamdong Trail 2026 (giải chạy chính thức do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức), những người yêu Đà Lạt phát hiện ra một cung đường có thể đi bộ xuyên Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang trong những mùa đẹp.

Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đi bộ như mơ trong lòng Lang Biang - Ảnh 1.

Không ảnh cho thấy cung đường rừng Lamdong Trail 2026 có độ cao đủ để ngắm mây trời vùng rừng rộng lớn Lang Biang - Ảnh: THU THẢO

Đi bộ đường rừng (trekking) là một trong những hoạt động phổ biến tại Đà Lạt, dành cho những người thích khám phá thiên nhiên vùng cao nguyên Đà Lạt - Lâm Đồng.

Cung đường ấy là tuyến 85km của Lamdong Trail 2026, xuất phát từ Thung lũng Tình yêu hoặc một cánh rừng lân cận rồi đi sâu vào Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang.

Với vận động viên, đó là cự ly dài nhất của giải. Với người đi bộ, cung đường gợi ý các chặng có thể khám phá trong nhiều ngày ở Đà Lạt.

Chặng đầu quanh km15 đến km20 lên đỉnh Lang Biang, nơi hợp để đón bình minh. Nếu trời quang, biển mây sẽ trải bên dưới và ôm lấy thành phố Đà Lạt. Muốn gặp cảnh này, du khách nên lên đỉnh từ sáng sớm, mang theo áo ấm và đèn pin, đi chậm trong rừng thông còn sương.

Khoảng km35 đến km45 là rừng già Bidoup. Không khí mát, tán rừng kín, nhưng đường trơn và khó đặt chân. Chặng này hợp với nhóm có kinh nghiệm hoặc có người dẫn đường địa phương, đi chậm và không nên đi một mình.

Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đi bộ như mơ trong lòng Lang Biang - Ảnh 2.

Một cung đường đi bộ trong rừng thông thưa ở Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang - Ảnh: THU THẢO

Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đi bộ như mơ trong lòng Lang Biang - Ảnh 4.

Thác Tàm Thàm (Hidden Waterfall) giữa rừng, một điểm dừng chân hợp lý cho người thích trekking và chụp ảnh - Ảnh: THU THẢO

Qua khỏi Bidoup, tuyến nhẹ nhàng hơn. Từ km55 đến km65, đường mòn băng qua đồi Đạ Sar, rừng xanh và những con suối nhỏ, có đoạn phải lội. 

Đây là quãng để ngồi nghỉ, rửa mặt bằng nước suối, ăn nhẹ. Hai cự ly 55km và 85km của giải còn đi tới thác Tàm Thàm (Hidden Waterfall) giữa rừng, một điểm dừng chân hợp lý cho người thích chụp ảnh.

Những km cuối đi xuyên rừng thông, nắng chiều len qua tán lá. Cuối năm là mùa dã quỳ, hoa nở vàng dọc con đường đất đỏ, đi cùng người suốt những km cuối. 

Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đi bộ như mơ trong lòng Lang Biang - Ảnh 5.

Nhiều du khách tham gia giải chạy trước đó cho biết sẽ quay lại chạy nhẹ nhàng hoặc đi bộ để có thời gian trải nghiệm không gian rừng độc đáo của cao nguyên Lâm Viên - Ảnh: THU THẢO

Chị Hoàng Thu Hồng chia sẻ: "Đi trong lòng Lang Biang trải nghiệm được cả rừng ôn đới lẫn nhiệt đới, tùy độ cao của từng khu vực mà cảnh quan rừng có sự khác nhau. Thỉnh thoảng còn gặp những cây phong đang thay màu lá, đẹp mê".

Toàn bộ tuyến đường nói trên nằm trong Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, có một số đoạn đã được khai thác du lịch, một số đoạn khác hoàn toàn là đường mòn trong rừng. 

Nguyễn Hoàng Nam (một người yêu thích đi bộ) đã tham gia các giải chạy băng rừng Bidoup chia sẻ: "Nếu muốn đi bộ đường rừng nên đi theo nhóm lúc thời tiết đẹp, cần nhất là phải thông báo với ban quản lý rừng để được giám sát an toàn".

Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đi bộ như mơ trong lòng Lang Biang - Ảnh 6.

Một đoạn lội suối giữa rừng thông - Ảnh: THU THẢO

Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đi bộ như mơ trong lòng Lang Biang - Ảnh 7.

Đầu tháng 11 hằng năm, nếu không ảnh hưởng của mưa lớn thì dọc nhiều đoạn đường rừng nở rộ hoa dã quỳ - Ảnh: THU THẢO

Từ dữ liệu đường chạy, hé lộ cung đi bộ như mơ trong lòng Lang Biang - Ảnh 8.Quy hoạch hệ thống tàu điện nối Đà Lạt với sân bay Liên Khương

Đồ án quy hoạch đô thị Đà Lạt đề xuất xây dựng mạng lưới tàu điện khoảng 101km, kết nối trung tâm với sân bay Liên Khương và các điểm du lịch nổi tiếng.

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M.V
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    Chủ đề: Đà Lạt Bidoup núi Lang Biang Lamdong Trail thác Tàm Thàm

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