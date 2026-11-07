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Giải chạy quy tụ vận động viên từ 35 quốc gia, mở màn Festival hoa Đà Lạt

tác giả
M.V
M.V
M.V

Lamdong Trail 2026 đã khởi tranh tại Đà Lạt với hơn 5.600 vận động viên từ hơn 35 quốc gia, mở màn chuỗi sự kiện thể thao trước thềm Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Giải chạy quy tụ vận động viên từ 35 quốc gia, mở màn Festival Hoa Đà Lạt - Ảnh 1.

Vận động viên cự ly 85km xuất phát tại Thung lũng Tình yêu - Ảnh: T.T

Rạng sáng 8-11, vận động viên cự ly 85km đã xuất phát từ Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt) chạy sâu vào Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, đánh dấu cuộc đua Lamdong Trail 2026 bắt đầu.

Giải chạy quy tụ hơn 5.600 vận động viên từ hơn 35 quốc gia. Đây là mùa giải thứ năm của Lamdong Trail, với năm cự ly từ 5km đến 85km, mở màn chuỗi sự kiện thể thao trước thềm Festival Hoa Đà Lạt.

Giải do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Nón Xanh (Greenhat) tổ chức. Ngoài cự ly 85km, các cự ly 15km, 25km và 55km diễn ra ngày 7-11. Riêng cự ly 5km và 5km kid (dành cho trẻ em) chạy vào ngày 8-11.

Đường chạy được thiết kế đi qua rừng thông, triền đồi cỏ, vườn cà phê, suối và những đoạn dốc trên nền đất đỏ bazan. Trong 85km đi sâu vào Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, những đoạn khó nhất tập trung ở nửa đầu cuộc đua.

Giải chạy quy tụ vận động viên từ 35 quốc gia, mở màn Festival Hoa Đà Lạt - Ảnh 2.

Cự ly 85km của giải Lamdong Trail 2026 thu hút được nhiều vận động viên đến từ nhiều quốc gia - Ảnh: T.T

Khoảng km 15 - 20, vận động viên lên đỉnh Lang Biang, nơi có thể ngắm biển mây khi trời hửng sáng. Đoạn km 35 - 45 xuyên rừng già Bidoup, mát nhưng trơn, đòi hỏi kỹ thuật chạy tốt. Qua khỏi Bidoup, đường chạy dễ hơn. Từ km 55 - 65, vận động viên băng qua đồi Đạ Sar, rừng xanh và suối, chặng này thử sức bền nhiều hơn kỹ thuật. Đoạn cuối của đường chạy có một số đoạn có hoa dã quỳ nở dọc đường.

Giải chạy quy tụ vận động viên từ 35 quốc gia, mở màn Festival Hoa Đà Lạt - Ảnh 3.

Trong khuôn khổ giải chạy, ban tổ chức đã ủng hộ cho hoạt động trồng thêm 2000 cây xanh ở khu rừng gần Thung lũng Tình yêu - Ảnh: M.V

Tháng 11, Đà Lạt vào giai đoạn giao mùa, sương lạnh buổi sớm, nắng ấm trưa và đêm rét. Giải năm nay mang thông điệp "mùa đổi mình", gửi gắm tinh thần khám phá và vượt giới hạn bản thân. 

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: "Tỉnh Lâm Đồng xem giải chạy là một phần quan trọng trong cơ cấu phát triển du lịch. Đây là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với văn hóa và cộng đồng địa phương".

Giải chạy quy tụ vận động viên từ 35 quốc gia, mở màn Festival Hoa Đà Lạt - Ảnh 4.Chưa khai mạc, không gian Festival Hoa Đà Lạt 2026 đã rực rỡ

Hơn một tháng trước ngày khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2026, nhiều không gian hoa, đường hoa đã xuất hiện, kéo du khách đến Đà Lạt giữa mùa thấp điểm.

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M.V
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    Chủ đề: Festival Hoa Đà Lạt Lang Biang chạy địa hình Đà Lạt Lamdong Trail

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