Watson Nguyễn gây ấn tượng ngay ở lần đầu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: HUY ĐĂNG

Watson Nguyễn đang là cái tên làm "dậy sóng" làng bơi lội Việt Nam. Anh có cha mẹ là người Việt và trưởng thành tại Mỹ, cũng là một nhà vô địch bơi lội của cường quốc thể thao số một thế giới.

Phá kỷ lục bơi ếch của Nguyễn Hữu Việt

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Watson Nguyễn về nước khoác áo đoàn An Giang, và ngay lập tức chứng tỏ đẳng cấp.

Ở đợt bơi vòng loại 50m ếch sáng 22-11, Watson Nguyễn về đích với thời gian 27,16 giây, qua đó phá mọi kỷ lục tồn tại ở cự ly này trong làng bơi Việt Nam.

Cụ thể, Watson Nguyễn đã phá kỷ lục 28,39 giây - thiết lập từ Đại hội Thể thao toàn quốc 2010 bởi cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt.

Nguyễn Hữu Việt là một trong những kình ngư nổi tiếng nhất lịch sử bơi lội Việt Nam, đặc biệt ở các cự ly bơi ếch. Anh từng 3 lần liên tiếp giành HCV SEA Games nội dung 100m ếch nam, góp phần mở ra thời kỳ phát triển mới của bơi lội Việt Nam.

Năm 2022, Nguyễn Hữu Việt qua đời vì bệnh tật khi mới 34 tuổi, để lại nỗi tiếc thương vô bờ bến cho làng bơi Việt Nam.

Và giờ đây, sau 16 năm tồn tại, kỷ lục của kình ngư huyền thoại này đã chính thức được phá vỡ bởi Watson Nguyễn.

Không chỉ vậy, thông số của Watson Nguyễn còn vượt qua cả kỷ lục quốc gia của "hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo - 27,70 giây lập tại Giải vô địch quốc gia 2024.

Phạm Thanh Bảo cũng là người về nhì trong đợt bơi vòng loại sáng 22-11 với thông số 28,80 giây.

Chưa hết, con số của Watson vượt qua luôn cả kỷ lục SEA Games 27,56 giây do kình ngư Felix Viktor Iberle (Indonesia) lập nên vào năm 2023.

Hứa hẹn sẽ bùng nổ ở chung kết

Theo ghi nhận của World Aquatics (Hiệp hội thể thao dưới nước thế giới), kỷ lục Đông Nam Á hiện là 26,98 giây (cũng của Iberle), vẫn đang nhỉnh hơn thành tích sáng nay của Watson Nguyễn.

Watson Nguyễn là nhà vô địch bơi lội nước Mỹ - Ảnh: USA SWIMMING

Nhưng cần biết, đây mới chỉ là đợt bơi vòng loại, nơi các kình ngư thường chưa bung hết sức. Khả năng Watson Nguyễn chinh phục kỷ lục Đông Nam Á trong đợt bơi chung kết chiều nay là rất cao.

Thông số tốt nhất ở nội dung này của anh là 26,65 giây, vượt khá xa thành tích của Iberle.

Watson Nguyễn đã chinh phục một loạt kỷ lục nói trên trong điều kiện chưa được chuẩn bị tốt nhất. Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh cho biết vừa bay từ Mỹ về đến Việt Nam vào sáng 21-11, sau hơn 30 giờ di chuyển.

Kình ngư 21 tuổi cho biết vẫn còn đang làm quen với múi giờ ở Việt Nam, và hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn ở chung kết.

Ban huấn luyện đội An Giang cho biết Watson Nguyễn có quốc tịch Việt Nam, sẽ chỉ tham dư duy nhất 1 nội dung 50m ếch tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - năm 2026.

Đợt bơi chung kết các nội dung 50m ếch nam, 50m ếch nữ, 100m tự do nam, 100m tự do nữ, 400m hỗn hợp nam, 200m hỗn hợp nữ và tiếp sức 4x200m tự do nam sẽ lần lượt diễn ra từ 18h ngày hôm nay (22-11).

Watson Nguyễn sinh ra tại bang Texas (Mỹ), trong gia đình có cha mẹ là người Việt Nam. Anh hiện theo học Đại học Pennsylvania, đồng thời là một trong những tài năng trẻ nổi bật của làng bơi Mỹ. Cuối tháng 7-2026, Watson gây bất ngờ lớn tại Giải vô địch bơi lội quốc gia Mỹ, diễn ra ở Irvine, California. Ở chung kết 50m ếch nam, anh xuất sắc giành HCV với thành tích 26,65 giây, đánh bại nhiều đối thủ tên tuổi. Đáng chú ý nhất là Michael Andrew, nhà vô địch Olympic nội dung tiếp sức hỗn hợp, chỉ về nhì với 26,91 giây. Chiến thắng đưa Watson trở thành kình ngư có thành tích 50m ếch nhanh thứ tư lịch sử nước Mỹ tại thời điểm đó. Một ngày sau, anh tiếp tục giành HCĐ 100m ếch với thời gian 59,79 giây, lần đầu tiên trong sự nghiệp vượt qua cột mốc một phút.