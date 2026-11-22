Watson Nguyễn (trái) hứa hẹn tạo cuộc so tài thú vị với Thanh Bảo ở môn bơi - Ảnh: SWIMMING - N.K

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Chung Tấn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM, xác nhận kình ngư Watson Nguyễn sẽ trở về Việt Nam tham dự môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trong màu áo đoàn An Giang.

Đây là sự xuất hiện rất đáng chú ý, bởi kình ngư sinh năm 2005 vừa gây tiếng vang lớn tại Mỹ và đang sở hữu những thông số vượt qua kỷ lục quốc gia Việt Nam ở 2 cự ly bơi ếch.

Môn bơi tại Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến 27-11 ở hồ bơi Câu lạc bộ Phú Thọ (TP.HCM). Và màn so tài giữa Watson Nguyễn và Phạm Thanh Bảo, kình ngư được mệnh danh là "hoàng tử ếch" của bơi lội Việt Nam - sẽ là tâm điểm.

Nhà vô địch bơi Mỹ đáng gờm thế nào?

Watson Nguyễn sinh ra tại bang Texas (Mỹ), trong gia đình có cha mẹ là người Việt Nam. Anh hiện theo học Đại học Pennsylvania, đồng thời là một trong những tài năng trẻ nổi bật của làng bơi Mỹ.

Cuối tháng 7-2026, Watson gây bất ngờ lớn tại Giải vô địch bơi lội quốc gia Mỹ, diễn ra ở Irvine, California.

Ở chung kết 50m ếch nam, anh xuất sắc giành HCV với thành tích 26,65 giây, đánh bại nhiều đối thủ tên tuổi. Đáng chú ý nhất là Michael Andrew, nhà vô địch Olympic nội dung tiếp sức hỗn hợp, chỉ về nhì với 26,91 giây.

Chiến thắng đưa Watson trở thành kình ngư có thành tích 50m ếch nhanh thứ tư lịch sử nước Mỹ tại thời điểm đó. Một ngày sau, anh tiếp tục giành HCĐ 100m ếch với thời gian 59,79 giây, lần đầu tiên trong sự nghiệp vượt qua cột mốc một phút.

Những kết quả ấn tượng giúp Watson được chọn vào đội tuyển bơi quốc gia Mỹ mùa giải 2026-2027.

Watson Nguyễn tỏa sáng ở giải bơi Mỹ - Ảnh: USA SWIMMING

Trước khi gây tiếng vang ở cấp độ quốc gia, Watson đã sớm khẳng định tài năng trên đấu trường quốc tế. Tại Giải vô địch bơi trẻ thế giới 2023, anh giành tổng cộng bốn huy chương cho tuyển Mỹ, gồm hai HCV tiếp sức và hai HCĐ cá nhân ở các cự ly 50m, 100m ếch.

Đáng chú ý, Watson còn giành cú đúp HCV 100 yard và 200 yard ếch tại Giải vô địch Ivy League dành cho các trường đại học danh tiếng của Mỹ hồi tháng 2-2026.

Những chiến tích này cho thấy Watson không đơn thuần là một kình ngư Việt kiều trở về thi đấu, mà thực sự là đối thủ có đẳng cấp cao đối với những tay bơi hàng đầu Việt Nam.

"Hoàng tử ếch" Thanh Bảo có thể đáp trả?

Ở phía đối diện, Phạm Thanh Bảo là một trong những kình ngư bơi ếch thành công nhất lịch sử thể thao Việt Nam.

Tuyển thủ sinh năm 2001 đã giành 6 HCV qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Tại SEA Games 31 năm 2022, anh vô địch 50m và 100m ếch. Một năm sau, Thanh Bảo tiếp tục giành cú đúp 100m, 200m ếch, đồng thời phá hai kỷ lục SEA Games.

Đến SEA Games 33 năm 2025, anh bảo vệ thành công cả hai chức vô địch 100m và 200m ếch, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Không chỉ thống trị đấu trường khu vực, Thanh Bảo còn giành HCĐ 200m ếch tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 với thành tích 2 phút 12,50 giây.

So sánh thông số Watson và Thanh Bảo - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Mới đây, tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản, Thanh Bảo tiếp tục cải thiện thành tích cá nhân ở cự ly 100m ếch xuống còn 1 phút 00,85 giây, vượt qua kỷ lục quốc gia 1 phút 00,97 giây do chính anh thiết lập năm 2023.

Dù vậy, khi đặt cạnh những thông số xuất sắc của Watson Nguyễn, "hoàng tử ếch" Việt Nam vẫn đứng trước thách thức không nhỏ.

Ở cự ly 50m ếch, thành tích tốt nhất của Watson là 26,65 giây, nhanh hơn kỷ lục quốc gia 27,70 giây của Thanh Bảo đến 1,05 giây. Đây là khoảng cách rất đáng kể trong một cuộc đua chỉ kéo dài chưa đầy 30 giây.

Tương tự, ở cự ly 100m ếch, Watson sở hữu thành tích 59,79 giây, nhanh hơn thông số tốt nhất của Thanh Bảo 1,06 giây.

Tuy nhiên, Thanh Bảo lại có sở trường 200m ếch với thành tích 2 phút 11,45 giây, từng giúp anh vô địch và lập kỷ lục SEA Games 2023. Trong khi đó, Watson hiện gây ấn tượng mạnh nhất ở hai cự ly ngắn.

Vì vậy, nếu cùng đăng ký tranh tài ở cả ba cự ly, cuộc đối đầu giữa hai kình ngư hứa hẹn có những diễn biến thú vị, thay vì chỉ là màn thể hiện sức mạnh của nhà vô địch Mỹ.

Dĩ nhiên, những thông số kể trên là thành tích cá nhân tốt nhất được ghi nhận ở những thời điểm khác nhau. Chúng phản ánh tương quan trình độ, nhưng không bảo đảm kết quả trong một cuộc đối đầu trực tiếp.

Nếu Watson và Thanh Bảo thực sự chạm trán, đây có thể trở thành một trong những cuộc tranh tài đáng xem nhất của môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.