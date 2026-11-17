Thái Lan vô địch King's Cup lần thứ 17, chấm dứt cơn khát danh hiệu - Ảnh: KING'S CUP

Trận đấu diễn ra trên sân vận động tỉnh Sisaket với sự góp mặt của nhiều trụ cột bên phía Thái Lan, trong đó có đội trưởng Theerathon Bunmathan và tiền vệ Supachok Sarachat. Đoàn quân HLV Anthony Hudson chủ động kiểm soát thế trận, tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự Tajikistan ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38 khi Nozim Babadzhanov bên phía đội khách có pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày với Pheewatch Arkkatham. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Tajikistan chỉ còn 10 người trên sân.

Chỉ 2 phút sau, Thái Lan tận dụng lợi thế quân số để mở tỉ số. Supachok phối hợp bật tường với Kakana Khamyok trước khi thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm bằng chân phải, đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0 khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng nhân đôi cách biệt ở phút 49. Supachok đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, bóng được hậu vệ Tajikistan phá ra nhưng tìm đến vị trí của Teerasak Poeiphimai. Tiền đạo này tung cú sút đưa bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Tajikistan gặp nhiều khó khăn trong việc chống đỡ các đợt tấn công của đội chủ nhà khi phải thi đấu thiếu người. Phút 75, Thái Lan có bàn thắng thứ ba sau tình huống Suphanat Mueanta vừa vào sân băng xuống dứt điểm, thủ môn Oleg Baklov cản phá nhưng Teerasak kịp thời đá bồi, hoàn tất cú đúp.

Những phút còn lại, Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng không ghi thêm bàn thắng. Chiến thắng 3-0 giúp đội bóng xứ chùa vàng lần thứ 17 đăng quang King’s Cup, đồng thời nhận khoản thưởng 3,3 triệu baht (khoảng 2,5 tỉ đồng) từ trưởng đoàn Chalermchai Mahagitsiri.

Đáng chú ý, chức vô địch này còn giúp bóng đá nam Thái Lan chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi danh hiệu. Trước khi đăng quang King’s Cup 2026, đội tuyển nước này đã trải qua 5 thất bại liên tiếp ở các trận chung kết đấu cúp cấp khu vực Đông Nam Á, kéo dài từ SEA Games 2023 đến FIFA ASEAN Cup tháng 10-2026.

Vì vậy, dù King’s Cup mang tính chất giao hữu, danh hiệu trên sân nhà Sisaket vẫn có ý nghĩa đáng kể với bóng đá Thái Lan. Sau nhiều lần lỡ hẹn ở những trận đấu quyết định, “Voi chiến” đã có thể khép lại chuỗi thất vọng bằng chức vô địch thứ 17 của giải đấu.