Nhấn chìm Brunei, tuyển Thái Lan vào chung kết King’s Cup 2026

Yotsakon lập hattrick giúp tuyển Thái Lan đánh bại Brunei 6-0 tại King's Cup 2026 - Ảnh: CHANGSUEK

Thái Lan cho thấy sự khác biệt về trình độ ngay từ những phút đầu tiên khi liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân Brunei. Đội chủ nhà chỉ mất 3 phút để có bàn mở tỉ số, sau quả tạt khó chịu khiến thủ môn Asmin (Brunei) lúng túng đưa bóng về lưới nhà.

Có được lợi thế sớm, Thái Lan càng chơi tự tin và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Yotsakon liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng một cú sút bị thủ môn Brunei bắt gọn, còn tình huống tiếp theo bị hậu vệ đối phương kịp thời ngăn chặn.

Đội chủ nhà cũng có thêm một lần đưa bóng tìm đến cột dọc sau cú sút xa ở phút 14. Trong khi đó, Brunei dù nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công nhưng không thể duy trì sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

Thủ môn Asmin tiếp tục trở thành điểm tựa cho đội khách khi cản phá thành công cú đánh đầu cận thành của Ratree ở phút 31. Sáu phút sau, Kasyful có cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng cú dứt điểm trong tình huống đối mặt lại đi chệch khung thành.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan không mất nhiều thời gian để gia tăng cách biệt. Phút 50, Weidersjo chọn vị trí thuận lợi trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Brunei sau một tình huống tranh chấp trước khung thành.

Đến phút 60, Yotsakon tiếp tục thể hiện khả năng không chiến bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-0. Bàn thua này khiến Brunei càng gặp khó trong việc chống đỡ sức ép, khi Thái Lan liên tục tổ chức những đợt tấn công với tốc độ cao.

Phút 67, Anan có pha xử lý cá nhân ấn tượng khi vượt qua hàng phòng ngự đối phương trước khi tung cú sút quyết đoán, giúp đội chủ nhà dẫn trước 4-0. Chưa đầy 10 phút sau, Yotsakon tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỉ số, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên 5 bàn.

Chân sút này chưa muốn dừng lại khi tiếp tục lập công ở phút 80 sau đường kiến tạo của Supachok. Cú dứt điểm chính xác giúp Yotsakon hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định chiến thắng 6-0 cho Thái Lan.

Trước đó, Tajikistan đã đánh bại Oman ở trận bán kết đầu tiên diễn ra vào chiều 14-11. Như vậy, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Tajikistan trong trận chung kết King’s Cup 2026.