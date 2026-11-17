Bảng xếp hạng Casper Cup 2026: Tuyển Việt Nam đứng thứ 2 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Sau hai trận, tuyển Việt Nam giành 3 điểm với 1 chiến thắng và 1 thất bại, ghi 3 bàn, thủng lưới 2 lần, đạt hiệu số +1. Trước đó, thầy trò ông Kim Sang Sik thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 ở trận ra quân.

Kyrgyzstan giành chức vô địch với thành tích toàn thắng, thu về 6 điểm. Đại diện Trung Á ghi 5 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua, đạt hiệu số +4. Đài Bắc Trung Hoa đứng cuối khi thua cả hai trận, không ghi được bàn nào và thủng lưới 5 lần.

Trước lượt cuối, tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan cùng có 3 điểm, nhưng đội chủ nhà xếp sau vì kém hiệu số. Vì vậy, tuyển Việt Nam buộc phải thắng để đăng quang, còn đối thủ chỉ cần hòa.

Đình Bắc mang đến hy vọng cho đội chủ nhà bằng bàn mở tỉ số trong hiệp 1. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam không bảo toàn được lợi thế và để đối phương ghi hai bàn ở những phút cuối.

Thanh Nhàn trong trận đấu với Kyrgyzstan - Ảnh: MINH ĐỖ

Valerii Kichin đánh đầu gỡ hòa từ một tình huống phạt góc. Sau đó, Erbol Atabaev tung cú sút từ phần sân nhà, đưa bóng vượt qua thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng 2-1 cho Kyrgyzstan.

Hai bàn thua cuối trận khiến tuyển Việt Nam đánh mất cơ hội giành cúp ngay trên sân nhà. Dù vậy, Casper Cup vẫn là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm đội hình và rút ra kinh nghiệm cho năm 2027.