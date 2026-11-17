Singapore (phải) để thua Brazil đến 0-7 - Ảnh: AFP

Tối 17-11, Singapore đã thua Brazil 0-7, trong khuôn khổ giải giao hữu Mizuho Blue Challenge. Trước đối thủ từng 5 lần vô địch World Cup, đội chủ nhà không thể tạo bất ngờ.

Vinicius Junior là ngôi sao nổi bật nhất khi ghi ba bàn ở các phút 9, 15 và 21. Tiền đạo Real Madrid hoàn tất hat-trick chỉ trong 12 phút.

Phút 31, Endrick nâng tỉ số lên 4-0 bằng cú sút chìm hiểm hóc. Brazil còn hai lần đưa bóng vào lưới trong hiệp một nhưng không được công nhận vì việt vị và phạm lỗi.

Sau giờ nghỉ, Estevao ghi bàn thứ năm ở phút 51 với cú sút chạm hậu vệ đổi hướng.

Rayan tiếp tục gia tăng cách biệt, trước khi Raoul Suhaimi phản lưới nhà ở phút 74, ấn định chiến thắng 7-0 cho Brazil.

Singapore cũng có cơ hội nhưng Ilhan Fandi đánh đầu vọt xà, còn Farhan Zulkifli không thắng được thủ môn Lucas Perri. Những pha lên bóng hiếm hoi không đủ giúp chủ nhà có bàn danh dự.

Brazil tung ra 22 cú dứt điểm, trong đó 11 lần trúng đích. Chênh lệch ấy phản ánh thế trận một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu.

Trước đó, ngày 13-11, Singapore thua Paraguay 1-4. Song Ui-young từng đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 30. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Gavin Lee vẫn bị dẫn 1-2 trước giờ nghỉ và nhận thêm hai bàn thua trong hiệp hai.

Với 11 bàn thua sau hai trận, Singapore nhận trung bình 5,5 bàn mỗi trận. Dẫu vậy, được thi đấu với các đối thủ ở trình độ thế giới là cơ hội rất quý giá dành cho đại diện Đông Nam Á.