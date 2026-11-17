Abel Nunez (áo xanh) trong một trận bóng đá - Ảnh: TYC SPORTS

Theo TyC Sports, Abel Nunez, sinh năm 2008, đã qua đời ngày 16-11 sau thời gian điều trị chấn thương trong trận gặp Deportivo Muniz tuần trước. Và mới đây, nguyên nhân anh qua đời chính thức được tiết lộ.

Trận đấu diễn ra tại khu sân của CLB Atletico La Sonia, ở Jose C. Paz, tỉnh Buenos Aires, thuộc Copa de Plata của giải trẻ Juveniles C do Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tổ chức.

Sau khi Nunez qua đời, lời kể của nhà báo Cristian Rompani, người trực tiếp chứng kiến tai nạn, giúp làm rõ tình huống dẫn đến bi kịch. Đó là một tình huống rất khó tin khi Nunez bị sút bóng trúng đầu.

Chia sẻ trên Radio La Red, Rompani cho biết sự việc xảy ra khoảng phút 20 của hiệp một. Một hậu vệ Muniz bị đối phương áp sát nên vung chân phá bóng. Nunez đứng cách đó chỉ vài mét, không kịp tránh khi bóng đập thẳng vào mặt.

Cầu thủ trẻ lập tức đổ gục. Theo Rompani, Nunez ngã úp xuống sân và không va phần gáy xuống đất trong lúc ngã (tức phần đầu của anh không có va đập nguy hiểm nào khác ngoài việc bị sút vào mặt).

“Tình huống đó giống như một cú knock-out vậy. Cậu ấy ngã xuống sau khi bị sút vào đầu mà không hề có phản ứng”, Rompani kể.

Nhà báo có gần 30 năm theo dõi bóng đá trẻ Argentina cho biết trận đấu trước đó diễn ra bình thường.

Ông đang ngồi cạnh bác sĩ của Muniz khi tai nạn xảy ra. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, các cầu thủ hai đội lập tức gọi người vào hỗ trợ.

Bác sĩ nhanh chóng tiếp cận Nunez và nhận thấy cầu thủ thở bất thường. Tuy nhiên, sân không có xe cứu thương túc trực. Trong lúc những người có mặt gọi cấp cứu, một thành viên đoàn Ezeiza đưa xe bán tải vào sân để chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

CLB Nueva Estrella ra thông báo về sự ra đi của Nunez - Ảnh: INSTAGRAM

Theo lời Rompani được TyC Sports dẫn lại, Nunez bị vỡ xương sọ và xuất huyết bên trong. Dù đã nhận được sự chăm sóc y tế sau đó, Nunez vẫn không thể tỉnh lại, và rồi ra đi trong sự bàng hoàng vài ngày sau đó.

Tai nạn làm dấy lên câu hỏi về điều kiện cấp cứu tại các giải trẻ. Điều lệ giải Juveniles Primera C năm 2026 của AFA yêu cầu đội chủ nhà có bác sĩ hành nghề hợp lệ và hợp đồng với đơn vị cấp cứu, nhưng không quy định xe cứu thương phải thường trực tại sân.

Ngoài bóng đá 11 người tại FC Ezeiza, Nunez còn chơi futsal cho đội dự bị Nueva Estrella. Sau khi anh qua đời, CLB Nueva Estrella đã đình chỉ các hoạt động thể thao trong ngày.

Trước đó, FC Ezeiza kêu gọi cộng đồng cầu nguyện khi Nunez phải phẫu thuật. Trong thông báo tiễn biệt, đội bóng bày tỏ đau buồn vì mất đi một cầu thủ trẻ còn nhiều ước mơ, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân của anh.

Bóng đập mạnh vào đầu có thể gây chấn động não, ngay cả khi cầu thủ không bất tỉnh. FIFA và Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo triệu chứng có thể xuất hiện muộn, đến 72 giờ sau va chạm, gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ hoặc lú lẫn. Người có dấu hiệu nghi chấn động não phải ngừng thi đấu và được bác sĩ đánh giá. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, đau đầu tăng dần, nôn nhiều lần, co giật, yếu tay chân hoặc khó đánh thức là những dấu hiệu cần cấp cứu ngay. Cầu thủ nghi chấn động não không được trở lại sân trong ngày; việc tiếp tục thi đấu phải chờ nhân viên y tế cho phép. Làng bóng đá từng ghi nhận một số ca chấn động não khá nghiêm trọng vì bị bóng đập vào đầu, nhưng cho đến nay hầu như chưa có cầu thủ chuyên nghiệp nào qua đời vì nguyên do này.

Làng võ rúng động khi võ sĩ ngôi sao 'ăn đấm' đến biến dạng vùng đầu Hình ảnh phần đầu sưng phồng, biến dạng của võ sĩ người Anh Zak Miller khiến những người từng trải trong giới quyền anh cũng phải sửng sốt, đồng thời làm dấy lên tranh luận về thời điểm dừng trận đấu.



