Phần đầu biến dạng đến đáng sợ của võ sĩ Zak Miller - Ảnh: REUTERS

Sự việc xảy ra ngày 7-11 tại AO Arena ở Manchester, khi Miller đối đầu võ sĩ Gully Powar để tranh đai vô địch Anh hạng lông đang bỏ trống. Trận đấu thuộc chương trình có màn so tài tâm điểm giữa Joshua Buatsi và Willy Hutchinson.

Theo chuyên trang The Ring, một pha va chạm đầu ngoài ý muốn ở hiệp 6 khiến vùng trán bên trái của Miller bắt đầu sưng lớn đến bất thường.

Võ sĩ 29 tuổi vẫn tiếp tục thi đấu, nhưng chấn thương ngày càng đáng ngại. Bác sĩ kiểm tra ở hiệp 9 và cho phép anh đấu tiếp. Đến hiệp 10, vùng sưng lan rộng, xuất hiện thêm khối lớn bên phải đầu, buộc trận đấu phải dừng.

Do chấn thương xuất phát từ va chạm ngoài ý muốn, kết quả được xác định bằng bảng điểm. Cả ba giám định đều chấm Powar thắng, lần lượt 96-95, 97-95 và 96-94. Tuy nhiên, hình ảnh đáng sợ của Miller đã lấn át câu chuyện thắng thua.

Chứng kiến diễn biến trên DAZN, cựu vô địch thế giới Carl Frampton thốt lên: “Đó là tình trạng tồi tệ nhất tôi từng thấy”. Anh bày tỏ thương cảm với Miller vì những đau đớn võ sĩ phải chịu đựng.

Người dẫn chương trình Ade Oladipo cũng nhận xét đây là một trong những khối tụ máu đáng sợ nhất ông từng chứng kiến trong quyền anh.

Ngay cả ông bầu Frank Warren, người có hơn 40 năm hoạt động trong nghề, cũng sửng sốt. Trả lời SunSport ngày 9-11, ông nói: “Thật kinh hoàng. Thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy điều đó”.

Võ sĩ Miller với phần đầu biến dạng - Nguồn: DAZN

Warren kể mình từng chứng kiến nhiều vết rách và chấn thương mắt nghiêm trọng, nhưng chưa gặp tình trạng sưng lan khắp vùng trán như Miller. Ông ủng hộ quyết định dừng trận và cam kết hỗ trợ võ sĩ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao trận đấu không bị chấm dứt sớm hơn. Những lời chỉ trích hướng vào cả đội ngũ của Miller lẫn người làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn, khi võ sĩ vẫn tiếp tục nhận đòn với phần đầu sưng lớn.

Đáng chú ý, HLV Richard Carter của chính Powar cũng đồng tình rằng Miller nên được rút khỏi trận sớm hơn. Trong bài phỏng vấn trên Fight City ngày 10-11, ông nhấn mạnh: “Sức khỏe quan trọng hơn bất kỳ trận đấu nào”.

Miller vẫn thi đấu với phần đầu biến dạng trong trận - Ảnh: THE SUN

Cây bút Mike Lockley, tác giả bài phỏng vấn, cho rằng trận đấu đáng lẽ phải dừng trước hai hiệp. Ông liên tưởng đến khối tụ máu trên trán Alan Minter khi gặp Sugar Ray Seales năm 1976, nhưng nhận xét chấn thương của Miller còn đáng sợ hơn.

May mắn, những cập nhật sau đó mang đến tín hiệu tích cực. The Ring xác nhận Miller đã xuất viện và hồi phục tốt. Đến ngày 14-11, báo chí Anh dẫn lời võ sĩ trấn an người hâm mộ: “Tôi đã thực hiện đầy đủ các lần chụp chiếu, kiểm tra cần thiết và hoàn toàn ổn”. Anh cũng cảm ơn những người gửi lời hỏi thăm.

Chấn thương đầu có thể cướp mạng võ sĩ Theo Cleveland Clinic, tụ máu là tình trạng máu thoát khỏi mạch, tích tụ trong mô và có thể gây sưng lớn. Tuy nhiên, khối sưng bên ngoài không đồng nghĩa với xuất huyết nội sọ; muốn xác định tổn thương bên trong cần thăm khám, chụp chiếu. Hiệp hội Bác sĩ bên võ đài cảnh báo quyền anh và các môn đối kháng có nguy cơ gây chấn thương não cấp tính lẫn mạn tính. Những ca tử vong có thể liên quan đến tụ máu dưới màng cứng cấp tính, tức máu tích tụ bên trong hộp sọ và chèn ép não. Tháng 7-2019, võ sĩ Nga Maxim Dadashev qua đời ở tuổi 28 sau chấn thương đầu trong trận gặp Subriel Matias tại Mỹ. Tháng 10 cùng năm, Patrick Day, 27 tuổi, tử vong sau bốn ngày hôn mê vì chấn thương sọ não trong trận gặp Charles Conwell, dù đã được phẫu thuật khẩn cấp. Với Miller, chưa có thông tin công khai xác nhận tổn thương não. Không thể suy diễn mức độ nguy hiểm chỉ từ hình ảnh khối sưng.