Võ sĩ MMA tố bị anh em nhà Nurmagomedov đánh hội đồng, bị thương nặng

Gương mặt đầy máu của Merab Dvalishvili sau vụ ẩu đả - Ảnh: INSTAGRAM

Vụ ẩu đả xảy ra hôm 11-11, khi Merab Dvalishvili đang trả lời phỏng vấn trước sự kiện đấu vật Real American Freestyle (RAF) tại Abu Dhabi. Theo những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một nhóm người bất ngờ tiếp cận võ sĩ MMA người Georgia từ phía sau.

Một người trong nhóm tiến đến nói chuyện với Dvalishvili trước khi bất ngờ tung cú đấm thẳng vào mặt anh, khiến hai bên lao vào ẩu đả. Đi cùng Dvalishvili khi đó chỉ có người bạn Saba Lazishvili, đô vật 21 tuổi người Georgia. Cả hai đã chống trả nhóm tấn công.

Sau vụ việc, Dvalishvili đăng video lên mạng xã hội với gương mặt đầy máu, cáo buộc võ sĩ người Nga Usman Nurmagomedov cùng những người đi theo đã cố tình phục kích mình.

"Thật là một cách hành xử hèn hạ! Chỉ có hai chúng tôi đến Abu Dhabi, vậy mà Usman Nurmagomedov cùng bạn bè lại lén lút tiếp cận từ phía sau, Dvalishvili bức xúc. Anh còn cáo buộc nhóm đối phương tiếp tục đá mình và người bạn khi cả hai đã ngã xuống đất.

Nhiều thông tin cho biết Umar Nurmagomedov, anh trai của Usman, cũng tham gia vụ đánh hội đồng lần này. Cảnh sát UAE đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

Huyền thoại UFA Khabib Nurmagomedov (phải) cùng anh em Umar và Usman - Ảnh: BJPENN

Vụ ẩu đả được cho là bắt nguồn từ mối thù kéo dài giữa Dvalishvili và nhóm võ sĩ nhà Nurmagomedov. Tháng 1-2025, Dvalishvili từng đánh bại Umar Nurmagomedov, anh trai của Usman, bằng tính điểm đồng thuận tại UFC 311 để bảo vệ thành công đai vô địch hạng gà. Hai bên cũng từng xảy ra xô xát tại Georgia vào tháng 7-2026.

Sự việc khiến cộng đồng MMA phản ứng dữ dội. Nhà vô địch UFC Ilia Topuria chỉ trích nhóm tấn công là những kẻ hèn nhát, trong khi Sean Strickland đề nghị cấm thi đấu suốt đời những người liên quan.

Usman Nurmagomedov cũng bị cấm đến dự RAF cuối tuần này vì lo ngại sẽ lại xảy ra xô xát.

Ở chiều ngược lại, ngôi sao MMA Islam Makhachev lên tiếng bảo vệ Usman Nurmagomedov, cho rằng Dvalishvili đã có hành vi khiêu khích từ trước.

Umar và Usman Nurmagomedov là anh em họ với Khabib Nurmagomedov, một trong những võ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại của UFC.

Gia tộc Nurmagomedov đến từ vùng Dagestan của nước Nga, nơi sản sinh ra nhiều võ sĩ MMA nổi tiếng thế giới.