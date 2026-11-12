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Nhiều quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và trẻ em, vì sao?

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Từ Nigeria đến Nhật Bản, Pháp, Ý, Romania..., võ Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều trong các chương trình huấn luyện khả nặng tự vệ cho phụ nữ và trẻ em.

Vì sao nhiều quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Một lớp võ vovinam ở Pháp - TÂM VÕ ĐẠO

Trong tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Vovinam Nigeria ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Guardian Girls International, mở thêm cơ hội học võ, nâng cao khả năng tự vệ cho phụ nữ và trẻ em gái. Trước đó, sáng kiến Guardian Girls Vovinam cũng ra mắt tại Nhật Bản từ tháng 5.

Những hoạt động này đặt ra câu hỏi thú vị: điều gì khiến môn võ xuất phát từ Việt Nam được lựa chọn phục vụ những người có thể bất lợi về sức vóc khi đối diện bạo lực?

Kỹ thuật giúp người nhỏ con - sở trường võ Việt

Tại Sainte-Suzanne, trên đảo Reunion thuộc Pháp, nữ võ sinh Magalie từng nghi ngờ khả năng của mình khi bắt đầu học Quán khí đạo, môn võ kết hợp các kỹ thuật Trung Hoa và Việt Nam, do võ sư Phạm Xuân Tòng sáng lập.

Trong phóng sự của LINFO.RE đăng tải trong năm nay, cô kể: “Người đàn ông đối diện nặng hơn tôi; dùng kỹ thuật cắt kéo quật ngã được anh ấy thật tuyệt vời”.

Trải nghiệm trên thảm tập giúp Magalie tự tin hơn và muốn vận động những phụ nữ khác cùng học. Câu chuyện cho thấy một sức hút của võ thuật: giúp người học khám phá khả năng ứng phó trước đối phương lớn hơn, dù thành công khi tập luyện chưa đồng nghĩa bảo đảm an toàn trong một vụ tấn công thực tế.

Tại Ý, võ đường Vo Duong Novate giải thích sự phù hợp của Vovinam với phụ nữ bằng những yếu tố cụ thể: kỹ thuật đòn bẩy, thoát giữ và sử dụng tốc độ thay cho sức mạnh thuần túy. Việc luyện tập khoảng cách, tiếp xúc cơ thể cũng được xem là cách tăng sự tự tin và khả năng sẵn sàng ứng phó.

Võ sư Daniele Marinig định kỳ tổ chức các buổi tự vệ riêng cho phụ nữ, chú trọng phòng ngừa, kiểm soát cảm xúc và phản ứng tỉnh táo.

Tương tự, trang Vovinam Montpellier ở Pháp giới thiệu chương trình có thể điều chỉnh cho người nhỏ con, gồm phụ nữ, nam giới, trẻ em và thiếu niên phải đối diện người cao lớn hơn. Đơn vị này nhấn mạnh tự vệ còn là đánh giá tình huống, hạn chế trúng đòn và chạy thoát khi có thể. Phản xạ, độ chính xác cần được xây dựng qua thời gian.

Vì sao nhiều quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 2.

Võ sư Phạm Xuân Tòng và lò võ Quán Khí Đạo ở châu Âu - Ảnh: QKD

Điều đó gợi liên hệ với lịch sử Vovinam. Theo tài liệu của môn phái, võ sư Nguyễn Lộc nghiên cứu xây dựng môn võ phù hợp thể trạng người Việt nhỏ, mảnh nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khẳng định đặc điểm thể hình ấy là nguyên nhân trực tiếp khiến các tổ chức nước ngoài lựa chọn Vovinam.

Guardian Girls là chương trình gì?

Guardian Girls International là tổ chức phi chính phủ quốc tế, do diễn viên người Nhật Shin Koyamada và nhà hoạt động Nia Lyte đồng sáng lập. Tổ chức sử dụng võ thuật, thể thao và giáo dục cộng đồng để thúc đẩy an toàn, quyền tự chủ và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Guardian Girls Vovinam là nhánh hợp tác với Liên đoàn Vovinam thế giới, ra mắt toàn cầu ngày 16-9-2025 tại Hà Nội, với sự tham gia của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Vì sao nhiều quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 3.

Vovinam được khuyến khích học ở nhiều quốc gia - Ảnh: TÂM VÕ ĐẠO

Chương trình được thiết kế để nữ hướng dẫn viên có chứng nhận, được đào tạo theo giáo trình chuẩn hóa, tổ chức các lớp học và hoạt động cộng đồng. Kỹ thuật Vovinam được điều chỉnh cho phụ nữ, trẻ em gái, kết hợp kiến thức phòng ngừa bạo lực giới và khả năng chủ động bảo vệ quyền của mình.

Guardian Girls cũng sử dụng karate, judo, ju-jitsu và aikido, tùy chương trình, điều kiện địa phương. Điểm chung của các môn võ này là tinh thần "nhu chế cương", rất phù hợp cho phái yếu. 

Sự tự tin cũng là kỹ năng

Với nữ HLV Romania Irina Adam, người sáng lập hệ thống Quán khí đạo tại Anh, giá trị tự vệ còn nằm ở việc hiểu khả năng, giới hạn bản thân, nhận biết nguy cơ và biết tránh chúng. 

Trong cách tiếp cận trẻ em, bà chú trọng sự tự tin, tính độc lập và khả năng ứng phó với bắt nạt, áp lực cảm xúc.

Vì sao nhiều quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 4.

Võ Việt Nam ngày càng phổ biến ra các nước - Ảnh: TÂM VÕ ĐẠO

Nhu cầu ấy cũng xuất hiện tại Auterive, Pháp. Báo La Dépêche du Midi tháng 3-2025 ghi nhận chính quyền địa phương huy động CLB Vovinam Occitan hướng dẫn tự vệ trong hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế phụ nữ, thu hút hơn 40 người. Bài báo nhấn mạnh cả quản lý căng thẳng và giữ bình tĩnh khi nguy hiểm.

Qua những lựa chọn của người dạy và người học ở nước ngoài, võ Việt tìm được chỗ đứng nhờ khả năng kết hợp kỹ thuật với giáo dục. Đối với phụ nữ và trẻ em, biết nhận diện nguy hiểm, tìm trợ giúp và tạo cơ hội thoát thân là những mục tiêu thiết thực để chương trình tự vệ hướng tới.

Vì sao nhiều quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 6.Một quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và cảnh sát

Tại Nigeria, vovinam được đưa vào chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái tự vệ, thậm chí là chương trình võ cảnh sát, với sự kết nối của những nhân vật nổi tiếng.

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    Chủ đề: vovinam phụ nữ võ thuật tự vệ trẻ em

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