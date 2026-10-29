Các võ phái kung fu lừng danh nhất Trung Quốc tổ chức thi đấu, ai thắng?

Làng kung fu Trung Quốc tổ chức loạt sự kiện giao đấu hấp dẫn thời gian qua - Ảnh minh hoa

Hàng loạt võ phái kung fu lừng danh như Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Đường Lang Quyền, Vịnh Xuân Quyền... lần lượt đưa võ sĩ lên võ đài đối kháng, trong chuỗi sự kiện diễn ra sôi động kéo dài 3 tháng qua tại làng võ đại lục.

Kung fu Trung Quốc mở chuỗi "đại hội võ lâm"

Đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ làng võ, giới kung fu Trung Quốc đang từng bước một đưa các cuộc so tài giữa những môn phái lừng danh lên võ đài, với chuỗi sự kiện kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10 - mang tên chung là "Quốc Thuật Hội".

Tại Bắc Kinh, giải Nhất Bác Thành Danh Quốc Thuật Hội 2026 (từ tháng 8) quy tụ hơn 80 người tham gia, với sự hiện diện của đại diện hơn 20 dòng võ thuật cổ truyền. Các tên tuổi quen thuộc như Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, Bát Quái Chưởng, Hình Ý Quyền và Thông Bối Quyền cùng góp mặt.

Sự kiện còn có sự tham dự của Mai Huệ Chí, một trong những người tiên phong phát triển tán thủ hiện đại tại Trung Quốc, cùng các võ sư, chuyên gia võ thuật truyền thống.

Khác với những giải wushu chủ yếu chấm điểm bài quyền, chương trình này có nội dung đối kháng thực tế. Võ sĩ được trang bị bảo hộ, trực tiếp tung đòn tấn công, phòng thủ và tìm cách đánh bại đối phương.

Đáng chú ý nhất là những cuộc so tài giữa Dương thức Thái Cực Quyền và La Hán Quyền, Hình Ý Quyền gặp Triệt Quyền Đạo, hay Thông Bối Quyền đối đầu Bát Cực Quyền.

Nếu Thái Cực Quyền nổi tiếng với nguyên lý lấy nhu khắc cương, mượn lực đối phương, thì Bát Cực Quyền thiên về những cú phát lực ngắn, mạnh và lối áp sát. Trong khi đó, Hình Ý Quyền đề cao khả năng tiến công trực diện, còn Triệt Quyền Đạo gắn liền với huyền thoại Lý Tiểu Long.

Những cuộc chạm trán này thu hút sự quan tâm trên nền tảng Bilibili. Riêng video Hình Ý Quyền gặp Triệt Quyền Đạo ghi nhận gần 6.000 lượt xem và hơn 200 bình luận theo một bài tổng hợp đăng tháng 8.

Một màn đấu khác giữa võ sĩ có nền tảng MMA và người luyện La Hán Quyền cũng gây tranh luận vì hai bên liên tục trao đổi đòn đánh đứng, thay vì biểu diễn những bài quyền đặc trưng.

Về kết quả, một võ sinh Thông Bối Quyền - tên gọi "Hắc Bạch Hữu" Hy Na được ghi nhận giành danh hiệu cá nhân xuất sắc ở nội dung đối kháng tay không. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa công bố rộng rãi bảng kết quả đầy đủ để xác định bên thắng trong từng cặp đấu kể trên.

Đường Lang Quyền giành chiến thắng

Một tháng sau, một cuộc tỷ võ khác mang tên Phụng Thiên Quốc Thuật Hội diễn ra tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Lần này, phạm vi tranh tài còn rộng hơn khi các võ sinh Thái Cực, Bát Quái, Bát Cực, Hình Ý, Vịnh Xuân, Đường Lang và Xước Cước Phiên Tử có cơ hội thử sức cùng những người luyện quyền Anh, Muay Thái, karate Kyokushin, taekwondo và các môn đối kháng hiện đại.

Giải có cả nội dung tay không chia hạng cân, cùng những cuộc đấu binh khí bằng vũ khí tập luyện an toàn. Các màn thi đấu kiếm hai tay, đao và trường thương cũng thu hút nhiều lượt xem.

Ảnh thi đấu ngoài đời của các võ phái kung fu không được lung linh như trên phim - Ảnh: BAIDU

Đặc biệt, ở nội dung tay không hạng 85kg, một võ sĩ Đường Lang Quyền được ghi nhận giành chức vô địch, trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều nhất sau giải.

Tuy nhiên, người xem không được chứng kiến một màn giao đấu với những thế võ hoa mỹ như trên phim ảnh. Các động tác khi thi đấu thực tế được giản lược đáng kể, khiến một số khán giả nhận xét rằng võ sĩ Đường Lang Quyền đánh chẳng khác nào tán thủ.

Theo bài tổng hợp về giải đấu, chính người luyện Đường Lang Quyền cũng thừa nhận việc vận dụng được một vài kỹ thuật đặc trưng của môn võ trong điều kiện thi đấu có luật lệ đã là điều đáng mừng.

Thông tin về chức vô địch 85kg hiện được xác nhận qua bài tổng hợp và video liên quan, nhưng chưa có bảng kết quả chính thức đầy đủ công khai.

Kung fu đánh thật có còn là kung fu?

Điều bất ngờ nhất sau những cuộc tỷ võ không nằm ở chuyện môn phái nào thắng, mà ở cuộc tranh luận nảy lửa về bản sắc của võ thuật truyền thống.

Một số khán giả đặt câu hỏi tại sao Hình Ý Quyền, Bát Cực Quyền hay Đường Lang Quyền khi thi đấu lại sử dụng những cú đấm thẳng, đấm móc, đá thấp tương tự quyền Anh và kickboxing, thay vì những tuyệt kỹ đặc trưng.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ cho rằng một kỹ thuật võ thuật không nhất thiết phải giữ nguyên hình dáng trong bài quyền khi đối diện đối thủ thật. Đòn thế phải thay đổi theo cự ly, tốc độ, phản ứng của đối phương và luật thi đấu.

Thông Bối quyền ngoài đời thật - Ảnh: BAIDU

Đây cũng là vấn đề được giới nghiên cứu võ thuật Trung Quốc quan tâm. Trong công trình công bố tháng 5-2026, giáo sư Khâu Phi Tướng thuộc Đại học Thể thao Thượng Hải phân tích sự phân tách giữa võ thuật biểu diễn và võ thuật đối kháng, khi một bên ngày càng chú trọng vẻ đẹp động tác, còn bên kia ưu tiên hiệu quả chiến đấu.

Những giải Quốc Thuật Hội vì thế mang ý nghĩa đáng chú ý: đưa các võ sinh cổ truyền ra khỏi môi trường tập luyện quen thuộc, buộc họ thử nghiệm kỹ thuật trước đối thủ có khả năng chống trả thực sự.

Dẫu vậy, đây chủ yếu vẫn là những cuộc tranh tài phong trào, trình độ võ sĩ không đồng đều. Thành tích một cá nhân không đủ chứng minh môn phái của họ mạnh hơn tất cả những môn võ khác.

Như vậy, Đường Lang Quyền có người chiến thắng ở hạng 85kg tại Thẩm Dương, Thông Bối Quyền có võ sinh được vinh danh ở Bắc Kinh, nhưng chưa thể xác định một môn phái vô địch toàn cuộc.

Và có lẽ, câu trả lời quan trọng nhất từ những cuộc tỷ võ này là: Danh tiếng hàng trăm năm không thể thay thế hiệu quả của từng đòn đánh trên võ đài.