Chu Ngọc Nguyễn Lực là gương mặt nổi bật của U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

Mới đây, chuyên trang bóng đá Striver đăng bài giới thiệu riêng về Chu Ngọc Nguyễn Lực, tài năng đáng chú ý của tuyển U17 Việt Nam.

Tác giả Mark Kinyanjui đặt tiêu đề nhấn mạnh phong cách thi đấu "mang nguồn cảm hứng từ Kevin De Bruyne" của Nguyễn Lực, và dự đoán là gương mặt đáng theo dõi tại World Cup U17.

Trong bài, tác giả nhận xét: “Lối chơi của cậu được so sánh với sự sáng tạo của Kevin De Bruyne và sự điềm tĩnh của Nguyễn Hoàng Đức”.

Striver đánh giá Nguyễn Lực có khả năng chuyền bóng sáng tạo, tìm khoảng trống giữa các tuyến và kết nối lối chơi. Với vai trò tiền vệ tấn công, cầu thủ Hà Nội được kỳ vọng trở thành nhân tố tạo đột biến trong đội hình HLV Cristiano Roland.

Bài viết gọi Nguyễn Lực là người kiến thiết ở tuyến giữa, đồng thời nhắc khả năng tạo dấu ấn trong thời điểm quyết định qua bàn đá phạt vào lưới UAE, góp phần giúp Việt Nam giành vé World Cup.

Mối liên hệ giữa Nguyễn Lực và ngôi sao người Bỉ có cơ sở từ chính chia sẻ của cầu thủ. Từ tháng 4-2025, trong cuộc phỏng vấn với AFC, tiền vệ Hà Nội cho biết anh ngưỡng mộ khả năng kiểm soát trận đấu và chuyền bóng chính xác của De Bruyne, thường xuyên nghiên cứu để học hỏi.

Ở bóng đá Việt Nam, hình mẫu của Nguyễn Lực là Hoàng Đức, người được anh đánh giá cao về sự điềm tĩnh, kỹ thuật và tư duy chơi bóng. Tiền vệ trẻ cũng bày tỏ mong muốn tạo dấu ấn ở vị trí tiền vệ tấn công, nơi anh có thể phát huy nhãn quan và khả năng hỗ trợ đồng đội.

Trước Striver, FIFA từng dành lời khen cho Nguyễn Lực trong bài giới thiệu bảng G World Cup U17, đăng ngày 7-11. Với mỗi đội tuyển, cơ quan quản lý bóng đá thế giới lựa chọn một cầu thủ đáng theo dõi.

Đại diện của Việt Nam là Nguyễn Lực. FIFA nhận xét: “Cầu thủ Hà Nội sở hữu kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng”.

Chu Ngọc Nguyễn Lực nhận mưa lời khen trước thềm World Cup U17 - Ảnh: VFF

FIFA đồng thời ghi nhận đóng góp của tiền vệ này trong hành trình giành vé đến Qatar, cũng như chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, giải đấu anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

AFC cũng nhấn mạnh vai trò sáng tạo của Nguyễn Lực trong bài giới thiệu U17 Việt Nam trước World Cup. Theo tổ chức này, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng đa dạng giúp tiền vệ Hà Nội trở thành nhân tố khơi nguồn sáng tạo cho đội tuyển.

Bài viết cập nhật cả trận tổng duyệt hòa Panama 1-1, khi Nguyễn Lực thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa. Từ những đóng góp ở đấu trường khu vực và châu lục, AFC kỳ vọng anh tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng trên sân khấu thế giới.

Tại Qatar, Nguyễn Lực cùng đồng đội sẽ lần lượt đối đầu Bỉ, New Zealand và Mali. Đây là lần đầu U17 Việt Nam góp mặt ở World Cup, cũng là cơ hội để tiền vệ 17 tuổi kiểm chứng năng lực trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá khác nhau.

Chu Ngọc Nguyễn Lực là ai? Chu Ngọc Nguyễn Lực sinh ngày 28-7-2009, quê Nghệ An, hiện thuộc biên chế CLB Hà Nội. Anh từng tập luyện tại Trung tâm VST trước khi gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng thủ đô. Năm 2023, Nguyễn Lực ghi hai bàn vào lưới U16 Dortmund tại Giải giao hữu Hooray Cup ở Trung Quốc. Anh cùng U17 Hà Nội vô địch quốc gia năm 2025 và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Năm 2026, tiền vệ này tiếp tục giành danh hiệu cá nhân tương tự khi cùng U17 Việt Nam đăng quang ở giải Đông Nam Á.