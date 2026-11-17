Thủ môn Marc James hứa hẹn sẽ cạnh tranh suất bắt chính tại World Cup U17 - Ảnh: FOF

Theo danh sách đăng ký được FIFA cập nhật ngày 16-11, thủ môn Marc James của New Zealand sinh ngày 8-3-2011, cao 1,93m. Cầu thủ thuộc CLB Alverca của Bồ Đào Nha là người trẻ nhất trong đội hình 21 thành viên New Zealand dự giải tại Qatar.

James là một gương mặt đáng chú ý trước cuộc đối đầu giữa New Zealand và Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng G ngày 23-11. Dù chưa được xác nhận suất bắt chính, James hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng trong nội bộ tuyển U17 New Zealand.

Hai thủ môn còn lại của New Zealand là Joseph Chalabi và Will Martin đều từng góp mặt trong đội hình dự World Cup U17 năm 2025. Kinh nghiệm tham dự giải trước là một yếu tố đáng lưu ý trong cuộc cạnh tranh vị trí, dù chưa đủ để xác định lựa chọn của HLV Martin Bullock năm nay.

Đáng nói, James vẫn chưa phải thủ môn cao nhất đội. Will Martin, 16 tuổi, được đăng ký cao 1,94m, còn Chalabi cao 1,88m.

Trên hàng công, tiền đạo Zach Cashmore, cũng 16 tuổi, có chiều cao 1,94m. Hậu vệ Keigo Shimokawa cao 1,85m và đội trưởng Ethan Dyer cao 1,83m. Những thông số này cho thấy Việt Nam sẽ phải lưu ý các tình huống tranh chấp bóng bổng.

Dù vậy, New Zealand không chỉ mang đến Qatar lợi thế thể hình. Trong bài giới thiệu bảng G, FIFA chọn Dyer là cầu thủ đáng xem của đội, đánh giá cao sự điềm tĩnh và khả năng triển khai bóng của trung vệ thuộc Sydney FC. Dyer từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Giải U16 châu Đại Dương, nơi New Zealand đoạt chức vô địch để giành vé dự World Cup.

Với James, việc được gọi dự giải đã là một cột mốc trong hành trình phát triển tại Bồ Đào Nha. CLB Alverca xác nhận em có tên trong đội hình New Zealand và đánh giá đây là sự ghi nhận đối với tài năng cùng những nỗ lực của thủ môn trẻ.

New Zealand có sáu cầu thủ trở lại từ đội hình dự World Cup U17 năm ngoái. HLV Bullock cho biết nhóm cầu thủ này mang theo kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi toàn đội mong muốn kiểm chứng sự tiến bộ trước các đối thủ mạnh.

Bởi vậy, cuộc gặp New Zealand là thử thách cả về chuyên môn lẫn khả năng thích nghi của U17 Việt Nam. Riêng việc đối đầu thủ môn 15 tuổi cao 1,93m vẫn còn phụ thuộc vào lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện đối phương.