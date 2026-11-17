Đầu Khương Duy khiến làng cờ vua đỉnh cao nể phục - Ảnh: BKC

Chuyên trang Freestyle Chess vừa dành bài viết riêng cho kỳ thủ Việt Nam, đề cao màn trình diễn vượt trội của Đầu Khương Duy trước dàn đại kiện tướng. Tác giả Conrad Schormann mở đầu bằng nhận xét rằng "làng cờ vua giờ đây lại có thêm một cái tên mới cần ghi nhớ”.

Đó là Đầu Khương Duy, kiện tướng quốc tế 15 tuổi vừa vô địch giải trực tuyến Freestyle Friday ngày 13-11 với 10 điểm sau 11 ván, hơn người đứng thứ hai tới 1,5 điểm. Khương Duy bất bại, giành 9 chiến thắng và 2 trận hòa.

Freestyle Chess nhấn mạnh Duy còn ít được biết đến bên ngoài châu Á, nhưng đã tiến bộ qua nhiều năm. Bài viết lần lại hành trình từ khi em đánh bại một đại kiện tướng lúc tám tuổi, vô địch U12 thế giới năm 2023, đến những chiến thắng trước các đối thủ hàng đầu ở đấu trường trực tuyến.

Chuyên trang này thậm chí giật một cái tít có phần "hơi quá đà" trong bài viết về Khương Duy: "Cậu bé 15 tuổi Đầu Khương Duy cho các đại kiện tướng thấy thế nào là chơi cờ" (nguyên văn: 15-year-old Dau Khuong Duy shows the grandmasters the way".

Sự chú ý dành cho tài năng Việt Nam cũng thể hiện rõ trên Chess.com. Trong bài cập nhật ngày 14-11, tác giả Nathaniel Green đưa cụm từ “thần đồng tuổi teen” lên tiêu đề khi tường thuật chức vô địch Freestyle Friday của Duy.

Đây là giải đấu trực tuyến hằng tuần dành cho các kỳ thủ có danh hiệu, thi đấu theo thể thức cờ tự do, trong đó vị trí xuất phát của các quân ở hàng cuối được sắp xếp ngẫu nhiên theo những quy tắc nhất định.

Trên hành trình đăng quang, Duy lần lượt thắng Volodar Murzin, Sam Sevian, Parham Maghsoodloo và Oleksandr Bortnyk ở bốn vòng cuối. Chess.com đặc biệt chú ý "nước nhập thành tinh quái" trong ván thắng Murzin, giúp kỳ thủ Việt Nam vượt lên dẫn đầu.

Một vài cột mốc sự nghiệp của Khương Duy - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Duy cũng trở thành người đầu tiên đạt 10 điểm tại Freestyle Friday kể từ khi giải trở lại vào đầu tháng 10. Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng thứ tư với 8,5 điểm, giúp Việt Nam có hai đại diện trong nhóm bốn kỳ thủ dẫn đầu.

Trước đó, Khương Duy đã nhiều lần được nhắc đến trong các bản tin quốc tế. Tại Titled Tuesday ngày 28-4, em bất bại với 9,5 điểm sau 11 ván, bằng Jan-Krzysztof Duda và Nodirbek Abdusattorov, nhưng đứng thứ ba do kém chỉ số phụ.

Chess.com dành rất nhiều dung lượng để ghi lại các ván cờ ấn tượng của Khương Duy, từ chiến thắng trước Arjun Erigaisi, ván hòa Duda đến đòn thí tượng tấn công vua Fabiano Caruana. Ở vòng cuối, kỳ thủ Việt Nam gặp Abdusattorov trong trận đấu mà người thắng sẽ giành chức vô địch, nhưng hai kỳ thủ chia điểm.

Đầu Khương Duy tại Olympiad - Ảnh: FIDE

Tài năng của Khương Duy còn được khẳng định ở cờ tiêu chuẩn. Tháng 4-2026, Duy vô địch Bangkok Chess Club Open với bảy điểm sau chín ván, vượt lên nhờ chỉ số phụ trong nhóm chín người đồng điểm.

Ngay từ vòng sáu, website ban tổ chức đã gọi Duy là “King Khương” sau khi vừa vô địch cờ chớp, vừa đánh bại hạt giống số một Loek van Wely ở giải cờ tiêu chuẩn. Bản tin đánh giá Khương Duy thắng thuyết phục bằng đòn thí mã mở cuộc tấn công.

Xa hơn, tại giải Dortmund năm 2025, Khương Duy giành hạng ba với bảy điểm sau chín ván. Bản tổng kết của ban tổ chức, được ChessBase đăng lại ngày 11-8-2025, gọi kỳ thủ Việt Nam 14 tuổi khi ấy là “hiện tượng của giải”, nhấn mạnh em thắng hai đại kiện tướng và hòa hai người khác.

Bước tiến tiếp theo của Khương Duy là suất tham dự bảng Challengers tại Tata Steel Chess 2027 ở Hà Lan. Sự hiện diện trong giải đấu quy tụ nhiều tài năng quốc tế sẽ mang đến thêm cơ hội để kỳ thủ trẻ Việt Nam kiểm chứng năng lực trước những đối thủ mạnh.