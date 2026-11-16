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Lê Quang Liêm vươn lên hạng 12 thế giới, cao nhất sự nghiệp

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Thành tích bất bại tại vòng bảng giải Total Chess ở Budapest (Hungary) giúp Lê Quang Liêm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng cờ tiêu chuẩn tức thời, tái lập thứ hạng cao nhất sự nghiệp.

Lê Quang Liêm vươn lên hạng 12 thế giới, cao nhất sự nghiệp - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp trong làng cờ vua đỉnh cao - Ảnh: SWISS

Sau khi khép lại vòng bảng, Lê Quang Liêm tích lũy thêm 10,4 điểm Elo, nâng hệ số tức thời từ 2.732 lên 2.742,4. 

Theo cập nhật của chuyên trang 2700chess đến ngày 16-11, kỳ thủ số một Việt Nam hiện đã vươn lên đứng thứ 12 thế giới. Đây là bước tiến đáng chú ý của đại kiện tướng 35 tuổi trong lúc giải vẫn đang diễn ra.

FIDE chỉ công bố bảng xếp hạng chính thức vào ngày đầu tiên của tháng, nhưng 2700chess là chuyên trang cập nhật liên tục, và có độ chính xác gần như tuyệt đối.

Thành quả đến từ màn trình diễn ổn định trước nhiều đối thủ mạnh. Quang Liêm nằm ở bảng B cùng Fabiano Caruana, Vincent Keymer, Praggnanandhaa Rameshbabu, Richard Rapport và Vladislav Artemiev. Sau 10 ván đấu vòng tròn hai lượt, anh giành hai chiến thắng, tám trận hòa, không thua ván nào.

Hai chiến thắng của Quang Liêm đều đến khi cầm quân trắng, trước Artemiev và Keymer. 

Anh hòa cả hai lượt với Caruana, Rapport và Praggnanandhaa, đồng thời không để hai đối thủ từng thất bại trước mình đòi lại món nợ ở lượt còn lại. Đáng chú ý, chiến thắng trước Keymer kéo dài tới 85 nước, cho thấy sự bền bỉ của kỳ thủ Việt Nam.

Ở ngày cuối vòng bảng, Quang Liêm hòa Praggnanandhaa hai ván để giữ vị trí thứ hai với 14 điểm, sau Caruana có 17 điểm. 

Giải áp dụng cách tính ba điểm cho một chiến thắng, một điểm cho trận hòa và không có điểm nếu thua. Ban tổ chức xác nhận Quang Liêm hoàn thành toàn bộ vòng bảng với thành tích bất bại.

Dù mang tên giải cờ vua toàn năng, Total Chess vẫn tạo cơ hội để Quang Liêm cải thiện Elo cờ tiêu chuẩn. 

Vòng bảng sử dụng thể thức “Fast Classic”, mỗi bên có 45 phút, được cộng 30 giây sau mỗi nước đi. Ban tổ chức xác nhận kết quả ở thể thức này được tính vào Elo cờ tiêu chuẩn của FIDE.

Hạng 12 hiện tại là cột mốc Quang Liêm từng chạm tới, chưa phải kỷ lục hoàn toàn mới. Tại Olympiad tháng 9-2024, sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Đinh Lập Nhân, anh cũng lên thứ 12 với Elo tức thời (Elo trực tiếp) 2.749,9. 

Còn trên bảng FIDE công bố hằng tháng, thứ hạng cao nhất của anh là 14. Như vậy, Quang Liêm đang tái lập đỉnh cao về thứ hạng tức thời, nhưng chưa vượt mức Elo tức thời từng đạt.

Với vị trí nhì bảng, Quang Liêm tiếp tục tranh các hạng 5–8, gặp Hans Niemann ở trận kế tiếp. Sau ngày nghỉ 16-11, giải trở lại với các cuộc đấu kết hợp cờ chớp, cờ nhanh và Fast Classic. Những ván đấu tiếp theo sẽ quyết định khả năng anh duy trì vị trí trong nhóm đầu thế giới.

Lê Quang Liêm vươn lên hạng 12 thế giới, cao nhất sự nghiệp - Ảnh 3.Lê Quang Liêm đánh bại Đại kiện tướng hạng 9 thế giới

Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm trải qua 2 ngày thi đấu thành công tại Giải cờ vua toàn năng thế giới ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn, sau khi đánh bại kỳ thủ hạng 9 thế giới Vincnet Keymer.

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    Chủ đề: cờ cờ vua xếp hạng Total Chess FIDE

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