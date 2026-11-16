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Lại Lý Huynh gặp vận rủi khó hiểu ở liên tiếp 2 giải cờ tướng quốc tế

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Từ Giải vô địch châu Á đến Giải vô địch cờ nhanh thế giới, Lại Lý Huynh liên tục bị đẩy vào thế bất lợi khi đương đầu các kỳ thủ mạnh hàng đầu của Trung Quốc.

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Lại Lý Huynh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp ở các giải cờ tướng quốc tế - Ảnh: YCWB

Ở lượt đấu cuối cùng giai đoạn vòng bảng Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới, Lại Lý Huynh - với 10 điểm, phải chạm trán Phùng Gia Tuấn (Hong Kong) - nhà đương kim vô địch châu Á - trong thế cầm quân đen, đi hậu (đi sau). 

Lại Lý Huynh phải đi hậu quá nhiều ván

Ở trước thềm cuộc so tài này, Lại Lý Huynh có cùng điểm số với cả Phùng Gia Tuấn lẫn Mạnh Phồn Duệ - kỳ thủ đang xếp số 1 trên bảng xếp hạng Trung Quốc. Nhưng Lại Lý Huynh phải xếp dưới cả 2 vị "hệ số phụ đối thủ" - tức hệ số Buchholz.

Trong phương thức này, chỉ số phụ của một kỳ thủ sẽ là tổng điểm số của các đối thủ mà kỳ thủ đó đã chạm trán ở giải. Tức chỉ số của một kỳ thủ có được hoàn toàn là may mắn, và Lại Lý Huynh cũng chỉ kém các đối thủ rất sát nút. 

Trong tình thế ngặt nghèo như vậy, đại diện Việt Nam phải đi hậu trước "nam vương" mới của làng cờ châu Á. Chung cuộc, ván cờ kết thúc với kết quả hòa như lẽ tất yếu, bởi đây là kết quả mong muốn của Gia Tuấn và anh lại có lợi thế đi trước. 

May mắn cho Lại Lý Huynh là những trận đấu cùng giờ có kết quả không quá bất ngờ, và kỳ thủ của Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng để đi tiếp. 

Vừa gặp Phùng Gia Tuấn trong thế đi hậu, Lại Lý Huynh một lần nữa phải cầm quân đen khi đối đầu Lưu Bách Hoành - kỳ thủ hạng 9 Trung Quốc ở vòng tứ kết. 

Xuất sắc vượt qua Bách Hoành, Lại Lý Huynh gặp Như Nhất Thuần - tiếp tục là một cao thủ khác từ Trung Quốc, và lần này anh được đi tiên.

Nhưng sau khi vượt qua Như Nhất Thuần, Lại Lý Huynh lại phải... đi hậu trước Mạnh Phồn Duệ ở chung kết. 

Nếu không tính đến ván cờ chớp phân thắng phụ trong trận chung kết, Lại Lý Huynh đã phải đi hậu đến 3/4 cuộc so tài với những cao thủ mạnh nhất làng cờ tướng hiện tại, đều đến từ kỳ đàn Trung Quốc (Phùng Gia Tuấn là người Hong Kong). 

Và xuyên suốt 10 ván cờ nhanh chính thức tại giải, Lại Lý Huynh đi hậu 6/10 ván.

Tình thế tương tự như giải châu Á

Trước đó, ở giải châu Á, Lại Lý Huynh cũng phải đi hậu 4/6 trận giai đoạn vòng bảng. Trong đó có 4 trận đấu anh chạm trán những đối thủ mạnh thì đến 3 lần phải cầm quân đen. 

Cũng tương tự Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới mới đây, Lại Lý Huynh khi đó chạm trán Phùng Gia Tuấn ở vòng cuối cùng trong thế đi hậu, với hệ số Buchholz kém sít sao đối thủ. 

Tình thế này khiến Phùng Gia Tuấn cầm hòa Lại Lý Huynh khá thuận lợi, qua đó giành 1 trong 2 vé vào chung kết. Suất còn lại thuộc về Vương Vũ Bác (Trung Quốc) - người được đi tiên 4/6 vòng. 

Lại Lý Huynh gặp vận rủi khó hiểu ở liên tiếp 2 giải cờ tướng quốc tế - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh luôn rơi vào thế bất lợi khi chạm trán Phùng Gia Tuấn (phải) - Ảnh: TLKĐ

Lại Lý Huynh xếp hạng 3 và ngậm ngùi không thể giành vé vào chung kết châu Á, dù thành tích của anh hoàn toàn tương đồng với Vương Vũ Bác - Phùng Gia Tuấn. So ra, chặng đường của "Nam phương công tử" thậm chí ấn tượng hơn vì anh đi hậu quá nhiều, 4 so với 2 của Vương Vũ Bác. 

Việc đi tiên hay hậu - tức cầm quân đỏ hay đen, được quyết định bởi lá thăm may rủi. Nhưng ở liên tiếp 2 giải đấu lớn thuộc hệ thống chính thức của Liên đoàn Cờ tướng thế giới, vận rủi lại luôn đeo bám Lại Lý Huynh. 

Đó không phải lời bào chữa cho "quốc thủ" của làng cờ tướng Việt Nam. Nhưng ở cuộc so tài đỉnh cao, chỉ một chút ưu thế - bất lợi đôi lúc sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng - bại. 

Dù phải gặp nhiều bất lợi, Lại Lý Huynh vẫn gây ấn tượng mạnh ở Giải vô địch cờ nhanh thế giới khi thắng thuyết phục 2 kỳ thủ rất mạnh từ Trung Quốc là Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần để vào chung kết.

Ở chung kết, Lại Lý Huynh hòa Mạnh Phồn Duệ trong thế phải đi hậu ở ván cờ nhanh, trước khi bước vào ván cờ chớp.

Ở ván cờ đòi hỏi tốc độ cao này, Lại Lý Huynh không thua về thế cục mà phải chấp nhận thất bại vì hết giờ. Đây là điều khá dễ hiểu khi đối thủ của anh - Mạnh Phồn Duệ trẻ hơn đến 18 tuổi, và đang là kỳ thủ số một của Trung Quốc.

Lại Lý Huynh gặp vận rủi khó hiểu ở liên tiếp 2 giải cờ tướng quốc tế - Ảnh 4.Làng cờ Trung Quốc bất bình thay cho Lại Lý Huynh

Nhiều cây viết chuyên về cờ tướng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ sự khó hiểu khi Lại Lý Huynh không thể lọt vào chung kết châu Á 2026.

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    Chủ đề: kỳ thủ cờ tướng Mạnh Phồn Duệ Trung Quốc vô địch thế giới

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