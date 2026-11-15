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Lại Lý Huynh đoạt vị trí á quân Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Trưa ngày 15-11, Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026 đã chính thức khép lại với trận chung kết cực kỳ hấp dẫn giữa Lại Lý Huynh và Mạnh Phồn Duệ, ngôi sao số một làng cờ Trung Quốc.

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Lại Lý Huynh không thể giành lại ngôi vô địch cờ tướng nhanh thế giới - Ảnh: YCWB

Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới (World Rapid Xiangqi Championship) là 1 trong chuỗi 3 giải đấu do Liên đoàn Cờ tướng thế giới tổ chức tại Singapore trong tháng này. 

Dù không tham gia Giải cờ tướng thế giới mở rộng - nơi tuyển Việt Nam đoạt HCB nội dung đồng đội nam, Lại Lý Huynh vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có khi bước vào Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới.

Anh là kỳ thủ Việt Nam duy nhất lọt vào đến tứ kết, trong khi những ngôi sao sáng giá khác như Nguyễn Minh Nhật Quang, Phan Huy Hoàng ngậm ngùi dừng bước ở vòng bảng.

Và ở các vòng đấu tiếp theo, Lại Lý Huynh tiếp tục chứng tỏ vị thế của mình. Tại tứ kết, Lại Lý Huynh phải đối mặt đặc cấp đại sư Lưu Bách Hoành, người từng vô địch châu Á và hiện xếp hạng 9 Trung Quốc. 

Dù phải đi hậu, Lại Lý Huynh vẫn dễ dàng vượt qua Lưu Bách Hoành, trước khi thắng cả Như Nhất Thuần - cũng của Trung Quốc ở vòng bán kết. 

Chờ đời Lại Lý Huynh tại chung kết chính là Mạnh Phồn Duệ, kỳ thủ được xưng tụng là "Ma đồng" của làng cờ đại lục. Mạnh Phồn Duệ hiện đang giữ ngôi số một cờ tướng Trung Quốc dù mới 18 tuổi. 

Tại Đại hội thể thao Trí tuệ châu Á 2025, Mạnh Phồn Duệ từng đánh bại Lại Lý Huynh ở thể thức cờ nhanh. Đây luôn được xem là thế mạnh của "tiểu Mạnh", trong khi Lại Lý Huynh cũng từng vô địch thế giới môn cờ tướng nhanh 2 lần trong quá khứ. 

Lại Lý Huynh giành vị trí á quân Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới - Ảnh 1.

Mạnh Phồn Duệ hiện là kỳ thủ số 1 của Trung Quốc - Ảnh: TLKĐ

Ở trận đầu tiên, Lại Lý Huynh dù phải đi hậu vẫn xuất sắc cầm hòa được Mạnh Phồn Duệ, trận đấu tiếp tục với thể thức cờ chớp để phân thắng bại. Lần này Lại Lý Huynh được cầm quân đỏ, đi tiên. 

Nhưng rồi khi có lợi thế, "Nam phương công tử" lại dần đuối sức ở thế cờ tàn. Anh không quản lý tốt thời gian bằng đối thủ có tuổi đời chỉ bằng nửa, và rồi chung cuộc đành chấp nhận thất bại đáng tiếc. 

Kết quả này không quá ngạc nhiên bởi Mạnh Phồn Duệ từ đầu đã được đánh giá cao hơn. Trong các nội dung cờ nhanh và chớp, các kỳ thủ trẻ luôn giữ lợi thế nhất định. 

Với Lại Lý Huynh, dù chưa thể đoạt tấm HCV cờ nhanh thế giới thứ 3 trong sự nghiệp, giải đấu này một lần nữa chứng tỏ vị thế đáng nể của anh trong làng cờ đỉnh cao. 

Trên hành trình vào chung kết, Lại Lý Huynh đã vượt qua hàng loạt kỳ thủ mạnh nhất của làng cờ Hoa ngữ như Lưu Bách Hoành, Như Nhất Thuần (Trung Quốc) hay Phùng Gia Tuấn (Hong Kong) - nhà vô địch châu Á. 

Ba giải riêng biệt tại Singapore

Chuỗi giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore từ ngày 10 đến 15-11, gồm ba giải riêng biệt do Liên đoàn Cờ tướng thế giới chủ trì.

Giải thế giới mở rộng lần thứ 5 tổ chức từ ngày 10 đến 13-11, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân U18. Giải trẻ thế giới lần thứ 6 diễn ra cùng thời gian, dành cho U12, U16 nam và nữ. Tiếp đó, Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 4 thi đấu ngày 14 và 15-11.

Ở Giải thế giới mở rộng, tuyển Việt Nam giành 2 HCB các nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Tính riêng thành tích cá nhân, Việt Nam còn có thêm HCV của kỳ thủ 18 tuổi Phan Huy Hoàng - người nhiều điểm nhất giải, còn Nguyễn Minh Nhật Quang cũng được trao HCB (đồng hạng nhì).

Lại Lý Huynh giành vị trí á quân Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới - Ảnh 4.Cô gái Việt Nam cầm chân người mạnh nhất lịch sử cờ tướng nữ Trung Quốc

Nguyễn Hoàng Yến giành kết quả đáng chú ý khi cầm hòa Đường Đan, nữ kỳ thủ sở hữu kỷ lục 10 chức vô địch Trung Quốc, tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 ở Singapore.

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    Chủ đề: cờ tướng Lại Lý Huynh vô địch thế giới Trung Quốc Mạnh Phồn Duệ

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