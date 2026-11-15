Lại Lý Huynh thắng dễ kỳ thủ hạng 9 cờ tướng Trung Quốc ở giải thế giới

Lại Lý Huynh vẫn giữ được đẳng cấp vốn có ở đấu trường cờ tướng quốc tế - Ảnh: YCWB

Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới (World Rapid Xiangqi Championship) là 1 trong chuỗi 3 giải đấu do Liên đoàn Cờ tướng thế giới tổ chức tại Singapore trong tháng này. Lại Lý Huynh là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của giải.

Trước đó, Giải cờ tướng thế giới mở rộng (World Xiangqi Open) và Giải vô địch cờ tướng trẻ thế giới (World Youth Xiangqi Championship) đã kết thúc vào ngày 13-11.

Dù không tham gia Giải cờ tướng thế giới mở rộng - nơi tuyển Việt Nam đoạt HCB nội dung đồng đội nam, Lại Lý Huynh vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có khi bước vào Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới.

Ở giai đoạn vòng bảng, Lại Lý Huynh thể hiện phong độ cực kỳ ổn định với 4 thắng, 3 hòa sau 7 trận, qua đó có 11 điểm.

Chỉ duy nhất một kỳ thủ nhiều điểm hơn Lại Lý Huynh ở vòng bảng, là Như Nhất Thuần của Trung Quốc với thành tích 5 thắng, 2 hòa. Dù vậy, Lại Lý Huynh vẫn xếp dưới 2 kỳ thủ nữa là Phùng Gia Tuấn (Hong Kong) và Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) - những người có cùng 11 điểm nhưng hệ số phụ nhỉnh hơn một chút.

Với thứ hạng này, Lại Lý Huynh phải chạm trán đối thủ "khó nhằn" là Lưu Bách Hoành ở vòng tứ kết. Lưu Bách Hoành hiện xếp hạng 9 ở Trung Quốc và từng vô địch châu Á, mang phong hiệu "đặc cấp đại sư".

Dù vậy, Lại Lý Huynh vẫn thi đấu bùng nổ trong sáng 15-11. Dù phải cầm quân đen, đi hậu (tức đi sau), "Nam phương công tử" vẫn khéo léo dẫn dụ Lưu Bách Hoành với đòn thí mã, qua đó giành chiến thắng cực kỳ đẹp mắt.

Lại Lý Huynh cũng là kỳ thủ đầu tiên giành vé vào bán kết. Theo dự đoán, đối thủ của anh ở bán kết có thể là Như Nhất Thuần, một cao thủ khác của làng cờ tướng Trung Quốc.

Nguyễn Minh Nhật Quang, kỳ thủ mạnh số 2 của đội Việt Nam tại giải ngậm ngùi chia tay giải khi bị đặt vào thế khó ở lượt trận cuối. Anh có cùng 10 điểm với Mạnh Phồn Duệ sau 6 lượt đầu tiên, nhưng kém hệ số phụ và còn phải cầm quân đen, đi sau. Nhật Quang buộc phải thắng để giành vé, và rồi bại trận khi tìm cách tấn công kỳ thủ mạnh nhất Trung Quốc hiện tại. Phan Huy Hoàng, kỳ thủ 18 tuổi Việt Nam tạo nên địa chấn khi giành HCV cá nhân ở nội dung đồng đội nam, cũng chấp nhận dừng bước với thứ hạng 26.