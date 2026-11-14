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Lại Lý Huynh xuất trận, thắng liền 3 vòng mở màn giải cờ tướng nhanh thế giới

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Sau chiến tích của kỳ thủ trẻ Phan Huy Hoàng ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng (World Xiangqi Open) 2026, Việt Nam đón thêm tin vui khi Lại Lý Huynh khởi đầu suôn sẻ ở Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới (World Xiangqi Rapid Championship) 2026, cùng diễn ra tại Singapore.

Lại Lý Huynh xuất trận, thắng liền 3 vòng mở màn giải cờ tướng nhanh thế giới - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh ở Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới - Ảnh: TLKĐ

Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới là 1 trong chuỗi 3 giải đấu do Liên đoàn Cờ tướng thế giới tổ chức tại Singapore trong tháng này. Trước đó, Giải cờ tướng thế giới mở rộng và Giải vô địch cờ tướng trẻ thế giới đã kết thúc vào ngày 13-11. 

Kỳ thủ trẻ Phan Huy Hoàng của Việt Nam gây ấn tượng khi đoạt HCV cá nhân ở nội dung đồng đội nam tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng. Đội Việt Nam hạng nhì nội dung này, còn Huy Hoàng đứng đầu về thành tích cá nhân với 6 thắng, 1 hòa sau 7 vòng đấu. 

Lại Lý Huynh không tham dự Giải cờ tướng thế giới mở rộng, nhưng cùng với Huy Hoàng, Nguyễn Minh Nhật Quang bước vào Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới diễn ra từ sáng 14-11. 

3 vòng đấu đầu tiên của Lại Lý Huynh diễn ra ngay trong buổi sáng. Kết quả, "Nam phương công tử" thắng cả 3.

Ở vòng 3, Lại Lý Huynh phải chạm trán đối thủ khá mạnh Lương Vĩ Hiên đến từ Hong Kong trong thế đi hậu, nhưng rồi anh vẫn giành chiến thắng thuyết phục để có trọn vẹn 6 điểm. 

Ngoài Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang cũng toàn thắng 3 vòng đầu tiên, còn Phan Huy Hoàng thắng 2, thua 1. Thất bại của Huy Hoàng đến từ cuộc đấu với nhà vô địch châu Á Phùng Gia Tuấn (Hong Kong). 

Ở phần thi đồng đội nam Giải cờ tướng thế giới mở rộng, Phùng Gia Tuấn từng bị xử thua Huy Hoàng vì đi trễ. 

Sau 3 vòng đầu tiên, Lại Lý Huynh cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với đồng đội Nhật Quang và nhóm kỳ thủ mạnh như Như Nhất Thuần (Trung Quốc), Lê Đức Chí (Malaysia), Phùng Gia Tuấn...

Vòng 4 của giải bắt đầu diễn ra từ chiều 14-11, với tâm điểm là cuộc so tài giữa Lại Lý Huynh và Lê Đức Chí.

- Ảnh 3.Cô gái Việt Nam cầm chân người mạnh nhất lịch sử cờ tướng nữ Trung Quốc

Nguyễn Hoàng Yến giành kết quả đáng chú ý khi cầm hòa Đường Đan, nữ kỳ thủ sở hữu kỷ lục 10 chức vô địch Trung Quốc, tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 ở Singapore.


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    Chủ đề: cờ cờ tướng Singapore kỳ thủ Trung Quốc

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