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Lại Lý Huynh '1 chọi 3' với dàn sao cờ tướng Trung Quốc từ tứ kết giải thế giới

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Kết thúc ngày thi đấu 14-11, Lại Lý Huynh trở thành kỳ thủ Việt Nam duy nhất giành vé lọt vào tứ kết Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026, diễn ra tại Singapore.

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Lại Lý Huynh giữ vững phong độ ở Giải vô địch cờ nhanh thế giới - Ảnh: TLKĐ

Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới (World Rapid Xiangqi Championship) là 1 trong chuỗi 3 giải đấu do Liên đoàn Cờ tướng thế giới tổ chức tại Singapore trong tháng này. Lại Lý Huynh là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của giải. 

Trước đó, Giải cờ tướng thế giới mở rộng (World Xiangqi Open) và Giải vô địch cờ tướng trẻ thế giới (World Youth Xiangqi Championship) đã kết thúc vào ngày 13-11.

Dù không tham gia Giải cờ tướng thế giới mở rộng - nơi tuyển Việt Nam đoạt HCB nội dung đồng đội nam, Lại Lý Huynh vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có khi bước vào Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới.

Sau 7 lượt đấu giai đoạn vòng bảng, Lại Lý Huynh giành được 11 điểm từ 4 thắng, 3 hòa, và có hệ số phụ là 63). 

Chỉ duy nhất một kỳ thủ nhiều điểm hơn Lại Lý Huynh, là Như Nhất Thuần của Trung Quốc với thành tích 5 thắng, 2 hòa. Dù vậy, Lại Lý Huynh vẫn xếp dưới 2 kỳ thủ nữa là Phùng Gia Tuấn (Hong Kong) và Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) - những người có cùng 11 điểm nhưng hệ số phụ nhỉnh hơn một chút. 

Với thành tích xếp hạng 4 vòng bảng, Lại Lý Huynh giành vé vào tứ kết và sẽ chạm trán kỳ thủ cực mạnh của Trung Quốc là Lưu Bách Hoành - người đứng hạng 5. 

Lần lượt xếp vị trí 6, 7, 8 là các kỳ thủ Tôn Nhất Minh (Mỹ), Lê Đức Chí (Malaysia) và Thái Vĩ Hùng (Hong Kong). 

Như vậy, trong 8 kỳ thủ lọt vào tứ kết có đến 3 ngôi sao làng cờ tướng Trung Quốc, bao gồm Mạnh Phồn Duệ - người hiện giữ ngôi số một trên bảng xếp hạng Trung Quốc cùng Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần. 

Lại Lý Huynh '1 chọi 3' với dàn sao cờ tướng Trung Quốc từ tứ kết giải thế giới - Ảnh 1.

Sơ đồ nhánh đấu tứ kết - Ảnh: TLKĐ

Điều đáng nói là cả 3 không phải chạm trán nhau ở vòng tứ kết, và đều có thể tạo nên cục diện "xa luân chiến" với Lại Lý Huynh.

Nếu vượt qua Lưu Bách Hoành, gần như chắc chắn Lại Lý Huynh sẽ đụng độ Như Nhất Thuần ở bán kết. Và kể cả khi thắng trận, anh có thể lại phải chạm trán Mạnh Phồn Duệ ở chung kết.

Tất nhiên, hành trình khó khăn đó là điều tất yếu với "Nam phương công tử", khi Trung Quốc vẫn là thế lực áp đảo làng cờ tướng. Để có thể chinh phục ngôi vương làng cờ tướng thế giới, chắc chắn Lại Lý Huynh sẽ phải vượt qua những kỳ thủ mạnh nhất của đại lục.

Nguyễn Minh Nhật Quang, kỳ thủ mạnh số 2 của đội Việt Nam tại giải ngậm ngùi chia tay giải khi bị đặt vào thế khó ở lượt trận cuối.

Anh có cùng 10 điểm với Mạnh Phồn Duệ sau 6 lượt đầu tiên, nhưng kém hệ số phụ và còn phải cầm quân đen, đi sau. Nhật Quang buộc phải thắng để giành vé, và rồi bại trận khi tìm cách tấn công kỳ thủ mạnh nhất Trung Quốc hiện tại.

Phan Huy Hoàng, kỳ thủ 18 tuổi Việt Nam tạo nên địa chấn khi giành HCV cá nhân ở nội dung đồng đội nam, cũng chấp nhận dừng bước vợi thứ hạng 26.

Lại Lý Huynh '1 chọi 3' với dàn sao cờ tướng Trung Quốc từ tứ kết giải thế giới - Ảnh 4.Lại Lý Huynh xuất trận, thắng liền 3 vòng mở màn giải cờ tướng nhanh thế giới

Sau chiến tích của kỳ thủ trẻ Phan Huy Hoàng ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng (World Xiangqi Open) 2026, Việt Nam đón thêm tin vui khi Lại Lý Huynh khởi đầu suôn sẻ ở Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới (World Xiangqi Rapid Championship) 2026, cùng diễn ra tại Singapore.

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    Chủ đề: cờ cờ tướng Lại Lý Huynh kỳ thủ Trung Quốc

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