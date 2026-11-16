Lê Quang Liêm áp sát cột mốc Elo cao nhất sự nghiệp

Lê Quang Liêm (phải) hiện đang bất bại sau khi khép lại giai đoạn vòng bảng giải Total Chess - Ảnh: FIDE

Ở lượt trận cuối cùng của bảng B để khép lại giai đoạn vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới Total Chess (rạng sáng 16-11), Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chạm trán "thần đồng" cờ vua Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa.

Trong thế trận giằng co căng thẳng, đại kiện tướng Việt Nam giữ vững sự tập trung và bản lĩnh để chia điểm với đối thủ ở cả hai ván lượt đi và lượt về.

Kết quả này giúp Lê Quang Liêm hoàn tất giai đoạn vòng bảng với 14 điểm sau 2 chiến thắng và 8 trận hòa, không để thua bất kỳ ván nào giữa một bảng đấu quy tụ toàn những tên tuổi sừng sỏ như Fabiano Caruana, Vincent Keymer, Richard Rapport, Vladislav Artemiev và Praggnanandhaa.

Chung cuộc, anh cán đích ở vị trí nhì bảng B đầy thuyết phục.

Màn trình diễn ổn định tại Budapest mang lại cho Quang Liêm bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Với việc tích lũy thêm 10,4 điểm Elo, kỳ thủ sinh năm 1991 nâng mức Elo tức thời lên con số 2742,4 và leo thẳng lên vị trí thứ 12 thế giới tính tại thời điểm này.

Đáng chú ý, mức Elo cao nhất trong sự nghiệp của Lê Quang Liêm diễn ra vào tháng 8-2024 khi kỳ thủ 35 tuổi này từng đạt được 2741 điểm Elo.

Dẫu vậy, đây mới chỉ là hệ số Elo tức thời sau vòng bảng và sẽ còn biến động sau từng ngày tranh tài.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao ở vòng phân hạng sắp tới, Lê Quang Liêm hoàn toàn có thể thiết lập cột mốc Elo cao nhất trong sự nghiệp.

Theo thể thức của giải đấu, với tư cách là một trong bốn kỳ thủ đứng nhì bảng, Lê Quang Liêm sẽ bước vào vòng tiếp theo để cạnh tranh các thứ hạng từ 5 đến 8 chung cuộc.

Tại chặng đua cuối cùng, Lê Quang Liêm sẽ lần lượt so tài cùng ba gương mặt đẳng cấp khác là Ian Nepomniachtchi, Jan-Krzysztof Duda và Hans Niemann (đối thủ đầu tiên của Liêm tại vòng này). Giải đấu sẽ tạm nghỉ ngày 16-11 trước khi bước vào 4 ngày thi đấu cuối cùng. Mỗi ngày gồm 4 ván cờ chớp, 2 ván cờ nhanh và 1 ván cờ bán tiêu chuẩn.