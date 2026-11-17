HLV Arthur Diles của CLB Công An TP.HCM tại buổi họp báo - Ảnh: CAHCMFC

Chiều 17-11, buổi họp báo trước lượt trận thứ 2 bảng A giữa CLB Công An TP.HCM và Buriram United (Thái Lan) đã diễn ra tại sân Bình Dương. Hai đội sẽ gặp nhau tại đây vào 18h ngày mai (18-11).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Arthur Diles nói: "Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu với Buriram United. CLB Công An TP.HCM đã có tính toán cả về con người và dự kiến chiến thuật sẽ chơi cho ngày mai".

Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Úc nói: "Buriram United là đội bóng mạnh, có 1 ngoại binh có phong cách chơi hay. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ giỏi sẵn sàng để tham gia trận đấu với họ".

"Buriram United đã 2 lần vô địch liên tiếp ở Shopee Cup. Đội Công An TP.HCM sẽ chơi tấn công hay thận trọng?", phóng viên hỏi.

HLV Arthur Diles trả lời: "Nếu theo dõi CLB Công An TP.HCM thi đấu sẽ thấy chúng tôi là đội luôn chơi để thắng, với tinh thần tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Trận tới, chúng tôi sẽ tấn công nhiều hơn".

Nói về việc CLB Buriram United có những cầu thủ vắng mặt vì cùng đội tuyển Thái Lan đá King's Cup, HLV Arthur Diles chia sẻ: "Bóng đá không phải lúc nào chúng ta cũng có đội hình tốt nhất, sẽ có cầu thủ chấn thương hay cần phải điều chỉnh.

Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức ở buổi họp báo - Ảnh: CAHCMFC

Đội chúng tôi cũng có tiền đạo Williams Minh Hoàng gặp chấn thương sau khi khoác áo U23 Việt Nam thi đấu ở Gia Lai VTV Cup 2026. Anh ấy bị đứt dây chằng mác - sên trong trận gặp U23 Qatar, dự kiến phải nghỉ 6-8 tuần".

Về phần mình, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức nói: "Tôi và đội bóng trong mọi trận đấu đều hướng đến mục tiêu chiến thắng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai".

Tôi đã có 2 bàn thắng. Một bàn vào lưới CLB Ratchaburi ở trận ra quân Shopee Cup và một bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Đài Bắc Trung Hoa ở Casper Cup 2026. Tất nhiên tôi luôn muốn ghi bàn. Nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng của đội bóng".

Trong khi đó HLV Raul Caned (Buriram United) chia sẻ: "Mỗi khi nói về Shopee Cup, chúng ta đều nói về Buriram Unired. Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ chức quán quân của mình. Đó sẽ luôn là điều đặc biệt. Nhưng chúng tôi đã quen với việc bảo vệ chức vô địch rồi.

Cũng theo ông, tuy có vài cầu thủ quan trọng bận thi đấu cho đội tuyển Thái Lan tại King's Cup, nhưng những cầu thủ còn lại đều biết tầm quan trọng của trận đấu và sẽ nỗ lực, sẵn sàng cho trận gặp CLB Công An TP.HCM.

Đánh giá về đội chủ nhà, HLV Raul Caned nói: "Mỗi trận đấu sẽ khác nhau. Tôi đã phân tích trận ra quân ở Shopee Cup và thấy CLB Công An TP.HCM có lối chơi rất nhiệt huyết và máu lửa. Tôi đã có chiến thuật để đối phó. Tôi đã nghiên cứu về điểm yếu của đối phương".

Buổi tập làm quen sân của CLB Buriram United bị chậm 15 phút vì sự cố mất điện Theo lịch, CLB Buriram United có buổi tập làm quen sân Bình Dương vào lúc 18h. Tuy nhiên buổi tập của đội bóng Thái Lan này đã bị chậm khoảng 15 phút, do sự cố mất điện tại khu vực này.