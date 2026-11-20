Hải Phòng vượt trội môn canoeing tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Ngày 20-11, trên đường đua ở hồ Đá Bàng (TP.HCM), Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đối đầu trên hai chiếc thuyền khác nhau ở chung kết canoe đơn nữ (C1) 200m môn canoeing ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Nguyễn Thị Hương của Hải Phòng cán đích sau 48,84 giây, còn Diệp Thị Hương của Công An Nhân Dân đạt 48,82 giây. Tuy nhiên, kết quả chính thức của ban tổ chức ghi nhận cả hai tay chèo đồng hạng nhất.

Chưa đầy hai tháng trước, họ còn ngồi chung thuyền tại Asiad 20 ở Nhật Bản. Nguyễn Thị Hương ngồi trước dẫn nhịp, Diệp Thị Hương chèo phía sau. Cả hai về thứ ba ở nội dung C2 nữ 500m, mang về tấm huy chương Asiad đầu tiên cho canoeing Việt Nam.

Tấm HCV ở cự ly 200m cũng giúp Nguyễn Thị Hương khép lại đại hội với huy chương ở cả 5 nội dung cô tham dự.

Trước đó, tay chèo từng dự Olympic Paris 2024 đã thắng chung kết C1 nữ 500m với thời gian 2 phút 19,44 giây, nhanh hơn 3,09 giây so với người về nhì Ma Thị Thùy (Tuyên Quang).

Hai HCV còn lại của Hương đều đến khi cô ghép thuyền cùng Phạm Hồng Quân. Ở nội dung C2 hỗn hợp 1.000m, đôi Hải Phòng về nhất sau 4 phút 24,13 giây.

Khi chuyển sang cự ly 500m, cả hai đạt 2 phút 13,44 giây, đồng hạng nhất với đôi TP.HCM. Hương còn cùng Ca Thùy Loan, Nguyễn Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết giành HCĐ thuyền bốn nữ 1.000m.

Nguyễn Thị Hương không có đối thủ ở trong nước - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Chung cuộc, Hải Phòng đoạt 15 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Riêng các nội dung nữ mang về 8 HCV cho đoàn, nhiều hơn số HCV ở các nội dung nam (4) và hỗn hợp (3) cộng lại.

Chủ nhà TP.HCM giành nhiều hơn Hải Phòng 2 huy chương nhưng xếp thứ hai với 10 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ. Công An Nhân Dân đứng thứ ba với 5 HCV và 2 HCB.