Tọa đàm "Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai" nhận được nhiều góp ý có chiều sâu từ các chuyên gia - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để phát hiện, đào tạo và phát triển những tài năng thể thao đỉnh cao, Việt Nam cần thay đổi tư duy huấn luyện, tăng cường ứng dụng khoa học thể thao và xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện cho VĐV.

Đây là những vấn đề được nhiều chuyên gia, nhà quản lý và HLV đặc biệt quan tâm khi bàn về tương lai của ngành thể thao tại tọa đàm "Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai" do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Không thể đánh giá tài năng chỉ qua thành tích ban đầu

Từng trực tiếp huấn luyện những tài năng điền kinh nổi bật như Lê Tú Chinh và Trần Thị Nhi Yến, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho rằng việc phát hiện và đào tạo VĐV trẻ cần sự kiên nhẫn, thay vì quá chú trọng thành tích trước mắt.

Theo bà Hương, những thông số thể chất hay kết quả kiểm tra ban đầu chỉ phản ánh một phần tiềm năng của VĐV. Trong thực tế, có những yếu tố rất khó đánh giá đầy đủ bằng máy móc, đặc biệt là ý chí, sự quyết tâm và khả năng vượt qua thất bại.

Một VĐV trẻ có tố chất tốt chưa chắc đã vươn tới đỉnh cao nếu thiếu bản lĩnh thi đấu. Ngược lại, những người không quá nổi bật lúc ban đầu vẫn có thể tiến xa nhờ sự bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc.

HLV Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh việc xây dựng tâm lý cho VĐV trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

HLV Thanh Hương lấy trường hợp của Lê Tú Chinh làm ví dụ. Khi mới bắt đầu tập luyện, Tú Chinh không phải VĐV có tốc độ vượt trội. Tuy nhiên, nhờ quá trình rèn luyện lâu dài, từng bước tích lũy kinh nghiệm thi đấu và xây dựng sự tự tin, cô đã phát triển thành một trong những chân chạy hàng đầu Việt Nam.

HLV cũng cần tạo điều kiện để VĐV tham dự những giải đấu nhỏ, từng bước hình thành tâm lý thi đấu trước khi bước ra sân chơi lớn.

Đặc biệt, bà Thanh Hương cảnh báo việc quá nóng vội chạy theo thành tích có thể gây tác dụng ngược. Những VĐV trẻ bị ép tập luyện quá sức không chỉ đối mặt nguy cơ chấn thương mà còn dễ đánh mất niềm yêu thích thể thao.

"Sai lầm của HLV là gây áp lực thành tích cho VĐV mới lên", bà Hương chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác tâm lý khi học trò gặp thất bại.

HLV giỏi vẫn cần một đội ngũ khoa học thể thao phía sau

Từ góc độ xây dựng hệ thống đào tạo, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chỉ ra một hạn chế lớn của thể thao Việt Nam: HLV thường phải đảm nhiệm quá nhiều công việc mà đáng ra cần có những chuyên gia riêng biệt hỗ trợ.

Theo ông, để phát triển tài năng thể thao đỉnh cao, chỉ có một HLV giỏi là chưa đủ. Đằng sau mỗi VĐV cần có đội ngũ đa ngành, từ chuyên gia dinh dưỡng, y học thể thao, phục hồi chấn thương đến tâm lý và phân tích hiệu suất.

Thực tế tại Việt Nam, không ít HLV phải kiêm nhiệm gần như toàn bộ những công việc này. Điều đó khiến quá trình huấn luyện khó đạt hiệu quả tối ưu, đặc biệt khi thể thao hiện đại ngày càng đòi hỏi sự chuyên môn hóa.

"Chúng ta có HLV giỏi nhưng họ đang đơn độc. Muốn phát triển tài năng đặc thù thì phải có những giải pháp đặc thù", ông Xương nhận định.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của chuyên gia khoa học thể thao Lê Cao Cường, người từng làm việc trong các môi trường bóng đá chuyên nghiệp như PVF và Thể Công.

Theo ông Cường, khoa học thể thao không thể thay thế vai trò của HLV, nhưng là công cụ hỗ trợ quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Chuyên gia khoa học thể thao Lê Cao Cường đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đội bóng V-League - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một trong những hạn chế hiện nay là nhiều đơn vị chỉ tập trung áp dụng các biện pháp khoa học khi chuẩn bị bước vào giải đấu, thay vì xây dựng hệ thống theo dõi VĐV xuyên suốt cả năm.

Đặc biệt, việc chưa đánh giá đầy đủ quá trình phát triển thể chất, nhất là giai đoạn dậy thì, có thể khiến các nhà tuyển trạch bỏ lỡ những tài năng phát triển muộn.

Ông dẫn trường hợp của các cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hoàng Đức để nhấn mạnh rằng không nên đánh giá tiềm năng chỉ dựa trên thể hình, thể lực hay khả năng thi đấu ở một thời điểm nhất định.

Theo đó, dữ liệu về tăng trưởng thể chất, khối lượng vận động và sự phát triển kỹ năng cần được theo dõi dài hạn, giúp HLV đưa ra quyết định phù hợp với từng VĐV.

Dinh dưỡng, phòng ngừa chấn thương và tâm lý phải được coi trọng

Ở góc độ y học thể thao, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM, khẳng định dinh dưỡng là nền tảng không thể thiếu đối với sự phát triển bền vững của VĐV.

Sau hơn 10 năm đồng hành cùng các đội tuyển, bà Nguyệt ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc chăm lo khẩu phần ăn cho lực lượng VĐV trẻ.

Tuy nhiên, tình trạng VĐV tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng hoặc thực hiện những phương pháp ép cân thiếu cơ sở khoa học vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Những hành vi này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, khả năng hồi phục và thành tích lâu dài, đặc biệt đối với những VĐV đang trong giai đoạn phát triển thể chất.

Vì vậy, dinh dưỡng không nên chỉ được quan tâm trước các giải đấu mà phải trở thành một phần của chương trình huấn luyện thường xuyên, với sự tham gia của chuyên gia có chuyên môn.

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Thị Minh Nguyệt đề cao vai trò của dinh dưỡng trong quá trình phát triển của VĐV - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, cựu VĐV nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm cho rằng huấn luyện hiện đại còn phải giúp người tập phát triển tư duy vận động, biết tự đánh giá năng lực để điều chỉnh và tiến bộ.

Như vậy, một chương trình đào tạo hiệu quả không đơn thuần là tăng khối lượng tập luyện, mà phải kết hợp hợp lý giữa chuyên môn, thể lực, tâm lý và khả năng tự nhận thức của VĐV.

Nhìn rộng hơn, những ý kiến trên cho thấy phát triển thể thao thành tích cao là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà quản lý, HLV, chuyên gia khoa học thể thao, cơ sở giáo dục và gia đình.

Một nền thể thao mạnh không thể chỉ trông chờ vào tài năng thiên bẩm hay nỗ lực của từng HLV. Điều quan trọng hơn là xây dựng được hệ thống huấn luyện khoa học, đủ sức phát hiện đúng tài năng, đào tạo phù hợp, hạn chế chấn thương và giúp VĐV phát triển bền vững cả trong lẫn sau sự nghiệp thi đấu.

Các chuyên gia, VĐV, HLV trao đổi thẳng thắn tại tọa đàm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.