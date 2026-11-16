Bóng chuyền bãi biển Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Chủ nhà bại trận ngày mở màn

VĐV Hồng Hạnh (đỡ bóng) khởi đầu thuận lợi cùng đội nữ An Giang tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: FBNV

Thi đấu ngoài trời trên mặt sân cát lún, bóng chuyền bãi biển luôn mang đến những thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi các vận động viên phải sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, sức bền bỉ cùng khả năng thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết.

Đặc thù mỗi đội chỉ có hai người trên sân càng đẩy cao tầm quan trọng của sự ăn ý, khả năng đọc tình huống và bọc lót cho nhau trong từng đường bóng.

Trên sân bóng chuyền bãi biển Hồ Tràm (TP.HCM) sáng nay tại giải Đại hội thể thao toàn quốc 2026, khán giả liên tục được chứng kiến những màn so tài mãn nhãn dưới thời tiết nắng gắt.

Từ những cú phát bóng uy lực, các pha đập bóng cắm sân đầy sức mạnh cho đến những tình huống bay người cứu bóng sát mặt cát đều tạo nên sức hút đặc biệt.

Không chỉ phô diễn kỹ thuật cá nhân, các cặp vận động viên còn cho thấy tư duy chiến thuật sắc bén khi liên tục điều chỉnh điểm rơi, khai thác triệt để khoảng trống trên sân đối phương để từng bước chinh phục thứ hạng cao nhất.

Tâm điểm của buổi sáng khép lại với hai trận đấu hấp dẫn ở nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam.

Ở trận đấu của nữ, cặp vận động viên An Giang 1 đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh trước đội chủ nhà TP.HCM 2.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và tận dụng cơ hội tốt ở những thời điểm quyết định, đội nữ An Giang 1 nhanh chóng giành chiến thắng chung cuộc 2-0 với tỉ số các set lần lượt là 21-14 và 21-17.

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nam, đội Khánh Hòa 1 lập tức khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Áp đảo phần lớn thế trận bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ, đại diện phố biển đã đánh bại đội nam Quân Đội 1 sau hai set đấu với các tỉ số 21-15 và 21-14.

Theo kế hoạch, môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 16-11 đến 22-11 với sự tham dự của 7 đơn vị ở nội dung nam, 7 đơn vị ở nội dung nữ.

Theo đăng ký sơ bộ, giải đấu chào đón sự trở lại của nhóm tuyển thủ quốc gia vừa tham dự ASIAD 20 gồm: Nguyễn Lâm Tới (TP.HCM), Trần Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hoàng Ý, Nguyễn Lê Thị Tường Vy (Khánh Hòa), Châu Ngọc Lan, Đinh Thị Mỹ Ngà (Cần Thơ) và Mai Hồng Hạnh (An Giang).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.