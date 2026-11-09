Biên Phòng lập hat-trick vô địch bóng chuyền quốc gia

Biên Phòng lập thành tích lần thứ 3 liên tiếp vô địch bóng chuyền quốc gia - Ảnh: QUANG LIÊM

Trận chung kết năm nay rất được chờ đợi khi cả Biên Phòng và Công An TP.HCM đều là những đội thuộc nhóm mạnh nhất làng bóng chuyền trong nước lúc này. Đôi bên đều sở hữu dàn ngôi sao chất lượng. Vì vậy mà nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) không còn chỗ trống, và ban tổ chức phải bố trí thêm ghế cho CĐV tràn xuống sân ngồi.

Trận chung kết diễn ra đúng như kỳ vọng, kéo dài tới 5 set cùng nhiều diễn biến nghẹt thở. Ngay từ set 1, hai đội đã giằng co nhau từng điểm, cho đến khi Biên Phòng vượt lên với tỉ số 25-22.

Kinh nghiệm được các VĐV của Biên Phòng (áo trắng) thể hiện kịp lúc - Ảnh: QUANG LIÊM

Công An TP.HCM cống hiến trận đấu hay, kịch tính nhưng chưa thể đoạt chức vô địch - Ảnh: QUANG LIÊM

Đến set 2, sự điều chỉnh hợp lý giúp Công An TP.HCM kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nhờ dẫn khá xa, đội bóng chủ nhà có thể kết thúc với phần thắng 25-20 dù có lúc bị thu hẹp đáng kể khoảng cách.

Tinh thần lên cao giúp các tay đập của Công An TP.HCM chơi hưng phấn khi bước vào set 3. Họ sớm bị dẫn tới 1-4, nhưng lại giành thắng lợi 25-21. Với thế trận chắc chắn cùng lợi thế sân nhà, đội bóng ngành công an tưởng chừng như sẽ giành được chức vô địch.

Tuy nhiên bản lĩnh của Biên Phòng đã lên tiếng kịp thời. Với vị thế là đội đã 2 năm liền vô địch trước đó, họ không hề xa lạ với kịch bản bị dẫn trước. Trong set 4, hàng chắn của đội bóng quân đội đã chơi cực hay, liên tục hóa giải các tay đập của đối phương. Nhờ vậy mà Biên Phòng thắng lại 25-22 ở set 4 và đưa trận đấu vào set 5.

Tại đây thì kịch tích tiếp tục được đẩy lên cao. Biên Phòng khởi đầu như mơ khi dẫn tới 5-0 và duy trì cách biệt lớn gần như suốt trận. Nhưng sự bền bỉ, kiên trì giúp Công An TP.HCM dần thu hẹp khoảng cách và sau đó thậm chí gỡ hòa thành công 13-13.

Dù vậy vào thời điểm then chốt thì Biên Phòng vẫn tỉnh táo, ăn ý hơn. Pha đọc bài và chắn bóng quan trọng của Thế Khải mang về điểm 16-14, giúp Biên Phòng lên ngôi đầy kịch tính. Đây là năm thứ 3 liên tiếp mà đội bóng này giành chức vô địch quốc gia, khẳng định vị thế là đội bóng chuyền nam số 1 trong nước vào lúc này.