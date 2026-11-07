Đà Nẵng đòi bỏ trận đấu sống còn ở Giải bóng chuyền quốc gia

Tình huống khiến đội Đà Nẵng bức xúc và suýt bỏ luôn trận đấu - Nguồn: VTVCAB

Chiều 7-11, Đà Nẵng có trận play-off quan trọng trước Hà Nội ở Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Đội thắng chắc chắn sẽ trụ hạng. Nhưng đội thua sẽ buộc phải thi đấu một trận sinh tử nữa mới có thể tránh cảnh rớt hạng.

Vì tính chất căng thẳng, đôi bên tạo ra thế trận giằng co. Hà Nội vốn được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng 25-22 ở set đầu. Nhưng sang set 2, ngoại binh Thái Lan là Napadet bắt đầu thi đấu bùng nổ, giúp Đà Nẵng thắng lại 25-22, quân bình tỉ số thành 1-1.

Hai đội bước vào set 3 với sự căng thẳng được đẩy lên cao độ. Đội bên giằng co từng điểm số, khiến thế trận diễn ra đầy kịch tính. Rồi một sự cố xảy ra suýt làm thay đổi cục diện trận đấu này.

Đội Đà Nẵng phản ứng gay gắt với trọng tài và giám sát trận đấu - Ảnh: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Khi đang có lợi thế 15-14, Đà Nẵng có pha tấn công không tốt và tỉ số trở thành 15-15. Tuy nhiên, HLV và VĐV của đội bóng sông Hàn cùng có phản ứng gay gắt.

Lý do đến từ tình huống trước đó, chuyền hai mang áo số 12 của Hà Nội dường như đã có pha tấn công phạm luật.

Cụ thể ở pha bóng này, vị trí của anh là hàng sau nhưng lại đưa bóng sang sân đối phương khi đang đứng ở hàng trên.

Dù vậy, trọng tài không bắt lỗi mà vẫn cho trận đấu tiếp tục, dẫn được việc Đà Nẵng mất điểm.

Bất chấp những giải thích từ trọng tài, thành viên của đội Đà Nẵng vẫn tỏ thái độ bực tức. Và đỉnh điểm là có lúc họ còn kéo nhau khỏi sân, đòi bỏ luôn trận đấu vì cho rằng mình bị xử ép. Trận đấu bị gián đoạn khá lâu, trước khi Đà Nẵng chịu quay trở lại thi đấu sau những sự thuyết phục từ giám sát và trọng tài.

May mắn cho đội bóng sông Hàn khi họ vẫn giữ được sự tự tin để thắng set 3 với tỉ số 25-22. Họ tiếp tục giành chiến thắng 25-21 ở set 4 để hoàn tất màn ngược dòng, qua đó trụ hạng thành công.

Sau trận, dù giành chiến thắng nhưnng HLV Trần Viết Cường của Đà Nẵng vẫn bức xúc chia sẻ: "Đó là lỗi cơ bản của luật bóng chuyền Việt Nam, VĐV chuyền hai hàng sau nhảy lên bỏ trái bóng qua vẫn không bắt, không chấp nhận được".