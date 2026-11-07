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Ngoại binh Thái Lan tạo ra màn thoát hiểm khó tin ở giải bóng chuyền Việt Nam

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Đà Nẵng tạo ra cú sốc lớn khi trụ hạng thành công ở Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 trong chiều 7-11.

Ngoại binh Thái Lan tạo ra màn thoát hiểm khó tin ở giải bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 1.

Đà Nẵng bị đánh giá thấp nhưng lại tạo ra màn thoát hiểm khó tin - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Trong phần lớn thời gian của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia năm nay, Đà Nẵng thể hiện rõ sự chật vật. Đội bóng sông Hàn không có được nền tảng kỹ thuật tốt nên liên tục nhận thất bại.

Trong 14 trận vòng đấu bảng, Đà Nẵng chỉ thắng 2 và thua tới 12 trận, qua đó đứng chót. Vì vậy khi bước vào vòng đua trụ hạng, không ai đặt niềm tin vào đội bóng này. Lý do là bởi ở trận play-off đầu tiên, Đà Nẵng với đối đầu với Hà Nội, đội bóng có mặt bằng chung tốt hơn và đã đua top 4 đến tận vòng đấu cuối.

Nhưng trong tay của Đà Nẵng có một quân bài chiến lược đó là Napadet Bhinijdee, chủ công người Thái Lan sở hữu chiều cao 1,94m cùng khả năng đập bóng mạnh, tấn công đa dạng.

Ngoại binh Thái Lan tạo ra màn thoát hiểm khó tin ở giải bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 3.

Napadet (số 7) góp công lớn giúp Đà Nẵng trụ hạng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngoại binh Thái Lan tạo ra màn thoát hiểm khó tin ở giải bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 4.

Niềm vui của đội bóng sông Hàn - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đáng chú ý, trong suốt giai đoạn 2 của vòng bảng vừa qua, số lần ra sân của Napadet là rất hạn chế. Nhiều người nghi ngờ anh dính chấn thương, nhưng có lẽ đó là cách mà Đà Nẵng giấu bài.

Bước vào trận gặp Hà Nội, Napadet gần như không nghỉ một phút nào. Thể lực dồi dào giúp anh thi đấu với trạng thái sung sức nhất, nhờ đó tạo ra hàng loạt cú đập uy lực.

Chiến thuật của Đà Nẵng cũng có sự điều chỉnh đáng kể, khiến cho Hà Nội không kịp trở tay. Đội bóng thủ đô thắng trước 25-22, nhưng gục ngã ở 3 set tiếp theo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đà Nẵng thắng lại với các tỉ số 25-22, 25-22, 25-21, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 và trụ hạng thành công. Đây là bất ngờ lớn của giải đấu, khi Đà Nẵng bị đánh giá rất thấp ở vòng đua trụ hạng này. Họ sẽ chỉ còn một trận thủ tục là trận phân hạng 5-6.

Trong khi đó, Hà Nội lại phải bước vào cuộc chiến một mất một còn cho suất trụ hạng duy nhất của mùa giải. Đối thủ của họ sẽ là đội thua ở trận đấu giữa TP.HCM và Sanest Khánh Hòa.

Ngoại binh Thái Lan tạo ra màn thoát hiểm khó tin ở giải bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 4.Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 7-11

Ngày 7-11, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 bước vào tranh tài lượt trận bán kết, với cả 2 trận đấu đều căng thẳng.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Đà Nẵng Napadet clb bóng chuyền nam đà nẵng Bóng chuyền Bóng chuyền nam Đà Nẵng

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