Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 5-11

Kết quả Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 5-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Lượt trận cuối vòng bảng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc 2026 kết thúc với những kết quả như sau: Sanest Khánh Hòa - Thể Công 1-3 (24-26, 12-25, 31-29, 23-25); LPBank Ninh Bình - Biên Phòng 3-1 (25-16, 22-25, 28-26, 25-20); Hà Nội - TP.HCM 3-2 (22-25, 25-18, 25-21, 22-25, 16-14); Đà Nẵng - Công An TP.HCM 0-3 (19-25, 19-25, 18-25).

Kết quả này cũng giúp xác định thứ hạng chung cuộc của các đội tại vòng bảng. Trong đó nhóm đua vô địch từ hạng 1 đến 4 lần lượt là: Biên Phòng, Thể Công, Công An TP.HCM và LPBank Ninh Bình. Trước đó, giải cũng sớm xác định được cặp đấu bán kết tranh chức vô địch.

Cụ thể thì Biên Phòng gặp LPBank Ninh Bình, còn Thể Công chạm trán Công An TP.HCM. Đây cũng chính là cặp bán kết từng xảy ra vào năm ngoái.

Đương kim vô địch Biên Phòng vẫn giữ được phong độ cao suốt giai đoạn vòng bảng. 2 trận thua của họ đều đến sau khi đã cầm chắc ngôi đầu bảng, nên HLV Trần Đình Tiền chủ động cất giữ nhiều trụ cột.

Ở cặp còn lại, chủ nhà Công An TP.HCM rất quyết tâm sẽ đòi lại món nợ thua bán kết trước Thể Công hồi năm ngoái. Thậm chí mục tiêu của họ còn xa hơn, đó là giành được chức vô địch danh giá.

Ở nhóm dươi, các đội từ hạng 5 đến hạng 8 lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng. Đây là nhóm sẽ phải bước vào vòng tranh trụ hạng. Trong đó Hà Nội sẽ đối đầu với Đà Nẵng, còn TP.HCM thi đấu với Sanest Khánh Hòa. Đội thắng chắc chắn có suất trụ hạng.

Còn 2 đội thua sẽ phải tiếp tục đấu trận play-off quyết định tấm vé duy nhất rớt hạng.

Sau vòng bảng, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sẽ nghỉ 1 ngày và trở lại thi đấu các trận bán kết, phân hạng vào ngày 7-11.

Bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ