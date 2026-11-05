Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 5-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Vòng bán kết Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 đã xác định được 4 đội xuất sắc nhất, bao gồm Biên Phòng, LPBank Ninh Bình, Thể Công và Công An TP.HCM.

Theo đó, Biên Phòng sẽ chạm trán LPBank Ninh Bình, trong khi Thể Công đối đầu Công An TP.HCM để tranh vé vào chung kết.

Do cục diện nhóm dẫn đầu đã an bài, các đội bóng này nhiều khả năng sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất trong lượt trận cuối vòng bảng. Đây là cơ hội để những đội thuộc nhóm trụ hạng tìm kiếm chiến thắng, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở nhóm cuối, Hà Nội là đội duy nhất đã chắc chắn đứng hạng 5. Ba vị trí còn lại vẫn là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa TP.HCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Trong đó, TP.HCM được đánh giá có nhiều lợi thế nhất khi chạm trán Hà Nội lúc 17h. Với việc không còn mục tiêu cải thiện thứ hạng, đội bóng thủ đô có thể cho các trụ cột nghỉ ngơi, tạo điều kiện để TP.HCM hướng đến chiến thắng quan trọng.

Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa sẽ đối mặt thử thách lớn khi gặp Thể Công lúc 12h. Dù đối thủ có thể sử dụng đội hình dự bị, Sanest Khánh Hòa vẫn bị đánh giá thấp hơn và khó giành chiến thắng.

Tình cảnh tương tự cũng chờ đợi Đà Nẵng khi chạm trán Công An TP.HCM lúc 19h30. Đội bóng miền Trung cần nỗ lực rất lớn nếu muốn tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá vượt trội về lực lượng.

Ở trận đấu còn lại lúc 14h30, Biên Phòng gặp LPBank Ninh Bình trong cuộc đối đầu mang tính chất chạy đà trước khi hai đội tái ngộ tại bán kết.

Với những diễn biến khó lường, thứ hạng chung cuộc của nhóm trụ hạng chỉ có thể được xác định sau khi loạt trận ngày 5-11 khép lại.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.