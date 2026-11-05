Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 5-11

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Dù đã xác định được 4 đội vào bán kết, lượt trận cuối vòng bảng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra ngày 5-11 vẫn hứa hẹn hấp dẫn với cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm trụ hạng.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 5-11 - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 5-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Vòng bán kết Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 đã xác định được 4 đội xuất sắc nhất, bao gồm Biên Phòng, LPBank Ninh Bình, Thể Công và Công An TP.HCM. 

Theo đó, Biên Phòng sẽ chạm trán LPBank Ninh Bình, trong khi Thể Công đối đầu Công An TP.HCM để tranh vé vào chung kết.

Do cục diện nhóm dẫn đầu đã an bài, các đội bóng này nhiều khả năng sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất trong lượt trận cuối vòng bảng. Đây là cơ hội để những đội thuộc nhóm trụ hạng tìm kiếm chiến thắng, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở nhóm cuối, Hà Nội là đội duy nhất đã chắc chắn đứng hạng 5. Ba vị trí còn lại vẫn là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa TP.HCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Trong đó, TP.HCM được đánh giá có nhiều lợi thế nhất khi chạm trán Hà Nội lúc 17h. Với việc không còn mục tiêu cải thiện thứ hạng, đội bóng thủ đô có thể cho các trụ cột nghỉ ngơi, tạo điều kiện để TP.HCM hướng đến chiến thắng quan trọng.

Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa sẽ đối mặt thử thách lớn khi gặp Thể Công lúc 12h. Dù đối thủ có thể sử dụng đội hình dự bị, Sanest Khánh Hòa vẫn bị đánh giá thấp hơn và khó giành chiến thắng.

Tình cảnh tương tự cũng chờ đợi Đà Nẵng khi chạm trán Công An TP.HCM lúc 19h30. Đội bóng miền Trung cần nỗ lực rất lớn nếu muốn tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá vượt trội về lực lượng.

Ở trận đấu còn lại lúc 14h30, Biên Phòng gặp LPBank Ninh Bình trong cuộc đối đầu mang tính chất chạy đà trước khi hai đội tái ngộ tại bán kết.

Với những diễn biến khó lường, thứ hạng chung cuộc của nhóm trụ hạng chỉ có thể được xác định sau khi loạt trận ngày 5-11 khép lại.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. 4 đội đầu bảng sẽ tiến vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi đội 4 xếp dưới phải đua trụ hạng. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 7 đến 8-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng chuyền nam lịch thi đấu lịch trực tiếp Bóng chuyền

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất