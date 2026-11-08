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Lịch trực tiếp chung kết bóng chuyền nam quốc gia ngày 8-11

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại ngày 8-11 với trận chung kết được chờ đợi giữa Biên Phòng và Công An TP.HCM.

Lịch trực tiếp chung kết bóng chuyền nam quốc gia ngày 8-11 - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 8-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là trận chung kết lúc 19h30 giữa Biên Phòng và Công An TP.HCM, hai đội bóng chuyền nam sở hữu lực lượng chất lượng hàng đầu giải.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Biên Phòng góp mặt ở chung kết. Trong 3 lần trước, họ có tới 2 lần lên ngôi liên tiếp năm 2024, 2025 và đang hướng đến cú hat-trick ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Sức mạnh của Biên Phòng nằm ở dàn nội binh đồng đều, giàu kinh nghiệm như Ngọc Thuân, Văn Duy, Văn Hiệp, Duy Tuyến và Thế Khải. Họ còn có lợi thế về thể lực khi giành chiến thắng khá dễ dàng trước LPBank Ninh Bình ở bán kết.

Trong khi đó, Công An TP.HCM cho thấy tham vọng rất lớn với việc chiêu mộ hai ngoại binh chất lượng là Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran).

Ở bán kết, Farhan chứng minh giá trị khi góp công lớn giúp đội nhà tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Thể Công. Dù bị dẫn trước 0-2, Công An TP.HCM vẫn thắng ngược 3-2 để giành vé vào chung kết.

Đội bóng ngành Công An còn sở hữu lực lượng khá dày, với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như chuyền hai Giang Văn Đức. Ở tuổi 38, anh vẫn thể hiện phong độ ấn tượng.

Tuy nhiên, thể lực sẽ là bài toán khó cho Công An TP.HCM sau trận bán kết kéo dài 5 set.

Với lực lượng và phong độ hiện tại, đội nào đăng quang cũng hoàn toàn xứng đáng. Trận chung kết quy tụ hàng loạt ngôi sao, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả đến sân cổ vũ.

Lịch trực tiếp chung kết bóng chuyền nam quốc gia ngày 8-11 - Ảnh 2.

Công An TP.HCM thể hiện quyết tâm cao khi hướng đến chung kết - Ảnh: QUANG LIÊM

Trước đó, trận tranh trụ hạng lúc 14h30 giữa Hà Nội và Sanest Khánh Hòa cũng rất đáng chú ý.

Hà Nội bất ngờ thất bại trước Đà Nẵng ở lượt đấu trước, khiến họ phải bước vào trận chiến một mất một còn. Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa dù giàu truyền thống và từng nhiều lần vô địch quốc gia, lại đang trải qua mùa giải đầy khủng hoảng.

Với việc chỉ có một đội phải xuống hạng, cả Hà Nội lẫn Sanest Khánh Hòa chắc chắn sẽ chiến đấu hết sức để tránh kết cục đáng buồn.

Hai trận còn lại mang tính chất phân hạng, gồm Đà Nẵng gặp TP.HCM lúc 12h để tranh hạng 5 và LPBank Ninh Bình đối đầu Thể Công lúc 17h để tranh hạng 3.

*Lịch thi đấu có thể thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức

Lịch trực tiếp chung kết bóng chuyền nam quốc gia ngày 8-11 - Ảnh 3.Đà Nẵng đòi bỏ trận đấu sống còn ở giải bóng chuyền quốc gia

Cho rằng trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng, đội Đà Nẵng suýt bỏ lỡ trận đấu vô cùng quan trọng ở Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026.

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ĐỨC KHUÊ
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