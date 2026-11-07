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Xác định trận chung kết Giải bóng chuyền nam quốc gia 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Lượt trận bán kết hôm 7-11 khép lại, giúp tìm ra hai đội sẽ tranh nhau chức vô địch của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026.

Xác định trận chung kết Giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Biên Phòng có lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Hai trận bán kết bóng chuyền nam năm nay diễn ra theo các kịch bản khá trái ngược. Đương kim vô địch Biên Phòng tuy gặp chút khó khăn trong giai đoạn đầu trước LPBank Ninh Bình, nhưng vẫn giành chiến thắng chóng vánh.

Ở set 1, LPBank Ninh Bình kéo đối thủ vào loạt đấu thêm (OT). Thậm chí đội bóng cố đô còn có 2 thời điểm chạm set-point. Thế nhưng bản lĩnh của một đội bóng quá dày dạn kinh nghiệm giúp Biên Phòng kiểm soát tốt hơn và giành chiến thắng 32-30.

Để thua sau loạt OT kéo dài, LPBank Ninh Bình vừa xuống sức lại vừa xuống tinh thần. 

Vì vậy Biên Phòng lại thắng 2 set tiếp theo với các tỉ số 25-13, 26-24, qua đó kết thúc trận đấu với phần thắng chung cuộc 3-0. 

Đây là mùa giải thứ tư liên tiếp mà đội bóng chuyền quân đội giành vé vào chung kết.

Trận bán kết còn lại diễn ra kịch tính, nghẹt thở hơn rất nhiều, là màn so tài giữa hai đội mạnh là Thể Công và Công An TP.HCM. Năm ngoái, họ cũng gặp nhau ở trận bán kết và đội bóng áo lính giành chiến thắng.

Năm nay, Công An TP.HCM rất quyết tâm đổi vận. Nhưng có lẽ sức ép tâm lý đã khiến các VĐV của họ nhập cuộc không tốt. Thể Công nhanh chóng giành chiến thắng 25-22, 25-22 ở những set đầu tiên.

Xác định trận chung kết Giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của Farhan Halim giúp mở chiến thắng cho Công An TP.HCM - Ảnh: QUANG LIÊM

Rơi vào thế đường cùng, HLV Nguyễn Văn Hạnh đưa ra những sự điều chỉnh. Trong đó chủ công Farhan Halim (Indonesia) và chuyền hai kỳ cựu Giang Văn Đức đã 38 tuổi được tin tưởng. Từ đây, Công An TP.HCM dần cải thiện và mở ra màn lội ngược dòng không tưởng.

Họ giành lại chiến thắng ở set 3 và 4 với các tỉ số 25-14, 25-19. Sang set 5 quyết định, tinh thần lên cao giúp Công An TP.HCM thắng tiếp 15-10, qua đó đoạt vé vào chung kết gặp Biên Phòng.

Bóng chuyền TP.HCM trụ hạng thành công

Xác định trận chung kết Giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 - Ảnh 2.

TP.HCM chính thức trụ hạng - Ảnh: ĐỨC LONG

Ở trận play-off quan trọng, đội bóng chuyền nam TP.HCM đã chơi tự tin, xuất sắc và giành chiến thắng 3-1 trước Sanest Khánh Hòa. Kết quả này giúp đội bóng thành phố trụ hạng thành công.

Trong khi đó Sanest Khánh Hòa phải thi đấu trận play-off cuối cùng gặp Hà Nội. Đội thua sẽ nhận suất duy nhất xuống hạng mùa giải năm nay.

Xác định trận chung kết Giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 - Ảnh 4.Đà Nẵng đòi bỏ trận đấu sống còn ở Giải bóng chuyền quốc gia

Cho rằng trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng, đội Đà Nẵng suýt bỏ lỡ trận đấu vô cùng quan trọng ở Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Công an TP.HCM Biên Phòng Bóng chuyền Bóng chuyền nam

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