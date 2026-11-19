Quang cảnh sau khi các đoàn diễu hành qua lễ đài - Ảnh: N.K.

Tối 19-11, buổi tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào 19h tối 21-11.

Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao và công nghệ hiện đại. Chương trình hứa hẹn mang đến một đêm hội đặc sắc - nơi những giá trị lịch sử, văn hóa hội tụ cùng sức trẻ, ý chí và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Việc lựa chọn công viên bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức cũng tạo nên nét khác biệt cho kỳ đại hội lần này.

Không gian mở bên dòng sông lịch sử, nơi giao thoa giữa những giá trị văn hóa truyền thống và diện mạo đô thị hiện đại, sẽ trở thành sân khấu đặc biệt để TP.HCM giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập.

Với chủ đề "Khát vọng Vinh quang", chương trình nghệ thuật khai mạc được xây dựng như một hành trình cảm xúc, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Một tiết mục của lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: N.K.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thể thao và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình tái hiện sức sống của vùng đất phương Nam, đồng thời khắc họa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam.

Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên tham gia biểu diễn, được chia thành 2 chương nghệ thuật chủ đạo: "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng".

Đặc biệt, lễ khai mạc còn kết hợp các bộ môn thể thao dưới nước và trình diễn vận động như: Jetski, flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và patin.

Sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn và thể thao hiện đại, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu, hứa hẹn tạo nên những điểm nhấn thị giác ấn tượng trên không gian sông nước Sài Gòn.



Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất tại lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc đại hội trên sông Sài Gòn. Thay vì chỉ diễn ra trong không gian sân vận động truyền thống, hành trình của ngọn lửa đại hội lần này được tổ chức trên mặt nước, kết nối những địa danh lịch sử với diện mạo hiện đại của thành phố.

Ngọn lửa truyền thống khởi nguồn từ khu vực Bến Nhà Rồng - nơi gắn liền với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - sẽ được rước qua những địa danh mang tính biểu tượng như: Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng, cầu đi bộ Thủ Thiêm và các công trình kiến trúc đặc trưng ven sông.

Tiết mục biểu diễn dù lượn khi đoàn rước đuốc đi qua trên sân - Ảnh: N.K.

Jetski biểu diễn ở sân khấu mặt nước - Ảnh: N.K.

Tiết mục biểu diễn mở màn lễ khai mạc - Ảnh: N.K.

Tiết mục biểu diễn nói về hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam - Ảnh: N.K.

Biểu diễn hát bội - Ảnh: N.K.

Tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc - Ảnh: N.K.

Ca sĩ hát với sự biểu diễn của các linh vật của đại hội - Ảnh: N.K.

Tiết mục biểu diễn đu quay đặc sắc - Ảnh: N.K.

Khán giả tranh thủ quay lại lễ tổng duyệt - Ảnh: N.K.

Tiết mục biểu diễn vovinam - Ảnh: N.K.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương châm đuốc đại hội - Ảnh: N.K.

Toàn cảnh lễ tổng duyệt - Ảnh: N.K.

Đài lửa đại hội được thắp sáng - Ảnh: N.K.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12. Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao với hơn 12.000 thành viên là VĐV, HLV, trọng tài... ở 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội; tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.