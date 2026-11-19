Ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ về định hướng cho thể thao Việt Nam trong tương lai - Ảnh tư liệu

Việc cắt giảm nhằm tập trung đầu tư cho những nội dung Việt Nam có khả năng cạnh tranh tại Asiad và Olympic, đồng thời định hướng cho các địa phương đào tạo vận động viên ngay từ chu kỳ tới.

Đề xuất nằm trong báo cáo đánh giá Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và định hướng tổ chức Đại hội lần thứ XI năm 2030. Báo cáo đã được ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, trình bày tại hội nghị trưởng đoàn diễn ra sáng 19-11 ở TP.HCM.

Từ 973 nội dung ở Đại hội 2026 xuống còn 476 nội dung ở Đại hội 2030

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chuẩn bị khai mạc vào ngày 21-11 tới tại TP.HCM tổ chức 48 môn, 973 nội dung thi đấu. Số nội dung này nhiều hơn 32 nội dung so với kỳ đại hội năm 2022.

Theo số liệu đối chiếu trong báo cáo, số nội dung của Đại hội năm nay gấp hơn 2 lần Asiad 2026 và gần 2,8 lần Olympic Los Angeles 2028.

Các kỳ đại hội có mục tiêu và đối tượng tham dự khác nhau. Tuy nhiên, chênh lệch này đặt ra câu hỏi về cách phân bổ nguồn lực.

Trong 48 môn của Đại hội năm 2026, có 22 môn được xếp vào nhóm Olympic và 7 môn thuộc nhóm Asiad. Báo cáo cho rằng cách thống kê theo môn chưa cho thấy bao nhiêu trong số 973 nội dung thực sự phục vụ mục tiêu tranh huy chương quốc tế của thể thao Việt Nam.

Cục đưa ra hai phương án để chuẩn bị và tổ chức Đại hội năm 2030. Phương án thứ nhất, bố trí 32-36 môn, giúp tập trung nguồn lực nhưng có thể gây xáo trộn kế hoạch huấn luyện và thi đấu của các địa phương.

Phương án được Cục đề xuất lựa chọn là giữ khoảng 40 môn và giảm số nội dung xuống còn khoảng dưới 500 (cụ thể là 476 nội dung, giảm hơn 51% số nội dung so với Đại hội lần thứ X). Theo cơ cấu nghiên cứu, 26 môn thuộc nhóm Olympic, 9 môn thuộc nhóm Asiad ngoài Olympic và 5 môn thuộc nhóm truyền thống, đặc thù. Hai nhóm đầu chiếm hơn 92% số nội dung dự kiến.

Việc rà soát sẽ đi đến từng cự ly, hạng cân và thể thức. Báo cáo đề xuất ưu tiên các nội dung có triển vọng tranh huy chương quốc tế, đồng thời xem xét cắt những nội dung ít đoàn tham dự, chất lượng cạnh tranh thấp hoặc có thể thức khác xa chương trình Asiad, Olympic.

9 môn được ưu tiên gồm: bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây là các môn đã được xác định trong chương trình phát triển thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045 của Chính phủ.

Địa phương được đánh giá thành tích ra sao?

Khi thứ hạng toàn đoàn chủ yếu được quyết định bằng số huy chương vàng, các địa phương có động lực đầu tư vào những nội dung có nhiều cơ hội lên bục ở Đại hội.

Trong khi đó, một vận động viên trẻ chưa vô địch trong nước vẫn có thể là người cần được đầu tư dài hạn nếu có tốc độ tiến bộ tốt và thành tích tiệm cận chuẩn châu Á.

Bài toán này càng rõ sau hai kỳ Olympic liên tiếp tại Tokyo và Paris mà Việt Nam không giành được huy chương. Tại Asiad 2026, đoàn Việt Nam xếp thứ 20 châu Á với 3 huy chương vàng, trong đó cầu mây đóng góp hai và karate giành một.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, bắn súng, điền kinh, bơi và cử tạ chưa tạo được bước đột phá như kỳ vọng. Ông cho rằng cần đầu tư dài hạn hơn cho những vận động viên có khả năng vươn tới trình độ quốc tế.

Các VĐV đáng chú ý thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cục Thể dục thể thao Việt Nam vì thế đề xuất duy trì bảng tổng sắp huy chương và nghiên cứu thêm bảng đánh giá riêng cho các môn Olympic, Asiad và các môn trọng điểm tại Đại hội 2030.

Các tiêu chí được đề xuất gồm: số vận động viên đạt hoặc tiệm cận chuẩn quốc tế, số kỷ lục quốc gia, mức tiến bộ của lực lượng trẻ và số vận động viên được tuyển vào đội tuyển quốc gia. Kết quả đánh giá có thể được dùng để điều chỉnh thi đua, khen thưởng và phân bổ nguồn lực.

Đại hội Thể thao toàn quốc luôn quy tụ những VĐV hàng đầu Việt Nam - Ảnh: HUY ĐĂNG

Theo lộ trình đề xuất, đề án sẽ được xây dựng và trình phê duyệt trong giai đoạn 2026-2027. Danh mục thi đấu cần được công bố sớm để các địa phương có thời gian chọn nội dung đầu tư, tuyển vận động viên và xây dựng kế hoạch huấn luyện.

Chương trình sẽ được rà soát lại sau Olympic 2028, đồng thời cập nhật theo chương trình Asiad 2030 và Olympic 2032.

Sau Đại hội 2030, Cục đề xuất lập danh sách vận động viên bổ sung cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ, kèm kế hoạch huấn luyện, đầu tư và thi đấu quốc tế.

Khi đó, một thước đo hiệu quả của kỳ đại hội sẽ là số vận động viên các địa phương đào tạo được để Việt Nam có thể cạnh tranh tại Olympic 2032 và những kỳ đại hội quốc tế tiếp theo.

Đề xuất cải tổ Đại hội Thể thao toàn quốc mạnh mẽ từ năm 2030 là bước đi đột phá của ngành thể thao. Mục đích là biến Đại hội Thể thao toàn quốc thành "đại hội thể thao đỉnh cao" thực sự. Từ đó giúp các địa phương hoạch định chính sách đầu tư ngay từ bây giờ, tập trung vào nhóm môn, nội dung nằm trong chương trình thi đấu của Asiad, Olympic.

Trên cơ sở đó sẽ giúp cho các đội tuyển quốc gia có thể tìm kiếm được các tài năng thể thao trẻ, ngành thể thao đầu tư trọng điểm để nâng cao thành tích ở đấu trường châu Á và thế giới. Tránh tình trạng thành tích trồi sụt, lâm cảnh thất bại hay trắng tay ở Asiad, Olympic kéo dài.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó trưởng ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 phát biểu tại hội nghị sáng 19-11 - Ảnh: Cục TDTT

Sáng 19-11, tại TP.HCM, Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo đoàn thể thao 34 tỉnh, thành phố, các ngành và Ban Tổ chức. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất cả nước mà còn là bước tập dượt chiến lược, tạo nền tảng để Việt Nam hướng tới đăng cai những sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Hội nghị có sự tham dự của: Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Phó Trưởng Ban Tổ chức; Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật. Về phía TP.HCM có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội 2026 - ông Nguyễn Mạnh Cường. Cùng với đó là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của TP.HCM...