Sự kết hợp đặc biệt của Vũ Thị Anh Thư (trái) và Vũ Thị Trang giúp cầu lông TP.HCM giành huy chương vàng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đẳng cấp của Vũ Thị Trang – Vũ Thị Anh Thư

Trong ngày 19-11, tuyển cầu lông TP.HCM nhận cùng lúc 2 tin vui khi vô địch nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Trong đó, nội dung đồng đội nữ chứng kiến một trận chung kết so tài nghẹt thở, kịch tính và mãn nhãn với người xem.

Tại đây, đơn vị TP.HCM phải đối đầu với Hà Nội, vốn sở hữu nhiều tay vợt chất lượng. Sau 4 trận đầu tiên gồm 3 trận đơn và 1 trận đôi, đôi bên bất phân thắng bại, với mỗi bên có 2 trận thắng. Trong đó, Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư góp công mang về 2 chiến thắng trong các trận đơn cho TP.HCM.

Điều này buộc trận chung kết phải bước vào trận đấu thứ 5 quyết định, với thể thức là đánh đôi. Tại đây, đội TP.HCM gây bất ngờ khi bố trí đội hình là Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư, bởi cả hai đều là những tay vợt chuyên về đánh đơn.

Các tay vợt TP.HCM trên bục nhận huy chương đồng đội nữ - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Vũ Thị Trang vẫn là tay vợt đơn nữ số 2 của Việt Nam. Anh Thư trước đây là tài năng trẻ triển vọng, có suất dự Olympic trẻ. Chấn thương khiến khả năng thi đấu của cô bị hạn chế nhiều, nhưng vẫn sở hữu được kĩ năng tốt.

Bên phía Hà Nội, hai tay vợt được lựa chọn cho trận đấu định đoạt huy chương vàng là Lê Thu Huyền – Nguyễn Thị Thảo Ly. Đây chính là cặp VĐV đang đứng hạng 5 trên bảng xếp hạng đôi nữ của Liên đoàn cầu lông Việt Nam.

Rõ ràng một bên là tập hợp của 2 tay vợt sở hữu bộ kĩ thuật tốt nhưng phải đánh trái sở trường. Bên còn lại thì vốn có sự ăn ý, hiểu biết lẫn nhau. Chính điều này tạo ra một màn so tài kịch tính, nảy lửa.

Cuối cùng, đẳng cấp trở thành yếu tố quyết định khi Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư giành chiến thắng 2-1 và đưa TP.HCM lên ngôi.

Tấm huy chương quý giá

Vũ Thị Anh Thư chia sẻ khoảnh khắc xúc động với đàn chị Vũ Thị Trang - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nói về chiến thuật bất ngờ ở trận đánh đôi quyết định, HLV đội cầu lông TP.HCM Văn Tuấn Kiệt cho biết: "Đúng là cả Vũ Thị Trang cùng Vũ Thị Anh Thư đều có sở trường đánh đơn. Tuy nhiên, họ sở hữu kĩ thuật rất tốt nên việc ghép đôi mang đến nhiều lợi thế.

Đúng là ở trận đấu vừa qua, hai tay vợt có nhiều tình huống chưa ăn ý, mất tập trung. Nhưng chính bộ kĩ năng tốt đã bù đắp lại điều đó. Lúc thì toàn đội rất xúc động, ví có lẽ đã hơn 20 năm rồi cầu lông TP.HCM mới lại cùng lúc vô địch 2 nội dung đồng đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc".

Sau điểm quyết định ở chung kết, Vũ Thị Anh Thư đã bật khóc vì xúc động. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã giúp cho cầu lông thành phố bước lên bục cao nhất. Tôi hiểu rằng khi đánh đôi mình sẽ có nhiều hạn chế nhưng vẫn phải cố gắng hết mình. Kể cả nếu không được ra sân, tôi cũng sẽ hò hét, động viên các đồng đội.

Chị Trang là người chị đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu sự nghiệp cho đến lúc này. Do đó, chị có ảnh hưởng lớn với tôi không chỉ ở trận đấu vừa qua, mà còn xuyên suốt cả một hành trình rất dài".