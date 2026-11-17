Vũ Thị Trang vẫn thể hiện được đẳng cấp để đưa cầu lông nữ TP.HCM vào chung kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Các tay vợt của tuyển cầu lông TP.HCM đã có một ngày thi đấu ấn tượng. Không chỉ tạo ra những trận thắng có phần áp đảo, mà họ còn thể hiện được bản lĩnh vào những thời khắc khó khăn.

Đối thủ của đơn vị chủ nhà là Hưng Yên, đội gây bất ngờ lớn khi đánh bại Bắc Ninh ở tứ kết. Mở màn cho TP.HCM tại bán kết là tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang, khi cô chạm trán Phạm Thị Trúc An. Dù gặp đôi chút khó khăn trong quãng thời gian đầu trận, đại diện chủ nhà vẫn giành chiến thắng 2-0 (21-16, 21-8).

Đến trận thứ 2, Lê Ngọc Vân tiếp tục mang về lợi thế cho TP.HCM khi vượt qua Trần Khánh Huyền 2-0 (21-8, 21-16). Kịch tính được đẩy lên cao ở trận 3, khi Vũ Thị Anh Thư (TP.HCM) ra sân đối đầu với Trần Thị Ánh (Hưng Yên).

Vũ Thị Anh Thư vượt qua rất nhiều khó khăn để mang về chiến thắng ở thời điểm quan trọng - Ảnh: HCMC SPORTS HUB

Từng là thành viên tuyển quốc gia, nhưng chấn thương vào năm 2024 khiến Anh Thư không duy trì được phong độ. Bên kia lưới, Trần Thị Ánh là tài năng trẻ đang lên của cầu lông Việt Nam. Ở ván đầu, tay vợt Hưng Yên tại ra cách biệt lớn để giành chiến thắng 21-15.

Sang ván 2, Trần Thị Ánh tiếp tục có lợi thế sớm. Nhưng với đẳng cấp của mình, Anh Thư nỗ lực đeo bám quyết liệt để rồi giành chiến thắng nghẹt thở 22-20, đưa màn so tài này vào ván 3.

Tại đây, tay vợt TP.HCM vẫn rơi vào thế phải đeo bám và một lần nữa ngược dòng thành công, giành chiến thắng 21-17. Chung cuộc, đội chủ nhà giành thắng lợi 3-0 trước Hưng Yên để giành vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, ngôi sao Nguyễn Thùy Linh cùng Đồng Nai để thua 1-3 trước Hà Nội. Nhưng vậy, trận chung kết đồng đội nữ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay sẽ là giữa TP.HCM và Hà Nội. Cuộc so tài này sẽ diễn ra vào sáng 19-11.