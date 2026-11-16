HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam bất ngờ tái xuất ở tuổi 52, đối đầu chính học trò

HLV Trần Quốc Cường bất ngờ trở lại thi đấu ở tuổi 52 - Ảnh: NAM TRẦN

Tập trung cho nội dung đồng đội

Ông Trần Quốc Cường, hiện là HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam. Dù đã nghỉ thi đấu nhiều năm, ông vẫn bất ngờ tái xuất để tham dự Đại hội thể thao toàn quốc trong màu áo Hải Phòng.

Trần Quốc Cường là một trong những xạ thủ hàng đầu của bắn súng Việt Nam, từng tham dự Olympic Rio 2016. Ông đã giành rất nhiều HCV SEA Games và các huy chương quốc tế. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở các đấu trường quốc tế, ông được đánh giá là một trong những xạ thủ xuất sắc của thể thao nước nhà.

Sau SEA Games 31 năm 2022, nơi ông giành 2 HCV và 1 HCB, Trần Quốc Cường khép lại sự nghiệp tuyển thủ để tập trung cho công tác huấn luyện. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì việc tập luyện và chưa từ bỏ hoàn toàn niềm đam mê thi đấu.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần năm 2022, Trần Quốc Cường từng giành HCV nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam. Đây cũng là tấm HCV duy nhất của đoàn Hải Dương tại môn bắn súng ở kỳ đại hội đó.

Tại kỳ đại hội năm nay diễn ra ở TP.HCM, ông Trần Quốc Cường sẽ sát cánh cùng xạ thủ Phạm Quang Huy và HLV kỳ cựu Nguyễn Tuấn Hải để tranh tài ở các nội dung đồng đội.

Ông Cường xác nhận với Tuổi Trẻ: "Tôi đã được đăng ký thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Thật ra cũng vì đơn vị Hải Phòng không đủ VĐV nên tôi trở lại thi đấu nội dung đồng đội".

Dù vậy, với đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn, xạ thủ Trần Quốc Cường hoàn toàn có thể giúp cho Hải Phòng làm nên bất ngờ tại nội dung đồng đội, đặc biệt là ở sở trường 50 súng ngắn.

Đồng hành với… học trò

Xạ thủ Trần Quốc Cường giai đoạn còn đấu trong màu áo đội tuyển bắn súng Việt Nam - Ảnh: TTO

Sự trở lại của vị HLV trưởng 52 tuổi không chỉ tăng thêm sức hút cho môn bắn súng, mà còn mở ra viễn cảnh đặc biệt. Tại Đại hội, ông sẽ đồng hành với chính học trò của mình trên tuyển quốc gia là xạ thủ Phạm Quang Huy, người từng giành huy chương vàng Asiad 19 diễn ra năm 2023.

Ngoài ra, ông cũng có thể trở thành đối thủ của chính những học trò của mình trên tuyển.

Tuy nhiên, vị HLV kỳ cựu này cũng thừa nhận rằng mình đang quá bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho việc tập luyện.

"Tôi cảm thấy việc đồng hành với Quang Huy với tư cách đồng đội cũng bình thường. Tất cả những giáo án tập luyện, thi đấu mình cũng đều truyền đạt cho bạn ấy rồi, nên chỉ có vào và tập trung chuyên môn thôi. Nhưng đội bắn súng chúng tôi cũng nhiều việc quá, nên tôi không có nhiều thời gian để tập. Tôi cũng chỉ tự tập ở nhà là chính. Do đó mình cũng xác định mục tiêu đặt ra có thể không cao, nhưng thi đấu thì vẫn cố gắng hết mình", vị HLV 52 tuổi chia sẻ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Lời chia tay ngọt ngào của xạ thủ Trần Quốc Cường TTO - Sáng 17-5, xạ thủ Trần Quốc Cường đã xuất sắc đánh bại 15 đối thủ khác để giành huy chương vàng quý giá nội dung 50m súng ngắn nam. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của xạ thủ huyền thoại Việt Nam - Trần Quốc Cường.



