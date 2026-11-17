Anh Lê Thanh Tuấn cùng vợ Lâm Thị Lời mang về hai tấm HCV cho Vovinam TP.HCM - Ảnh: ANH HÀO

Trên sàn đấu Vovinam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, vợ chồng Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1992) và Lâm Thị Lời (sinh năm 1993) cùng mang về niềm vui cho đoàn TP.HCM. Anh Tuấn giành HCV nội dung song luyện mã tấu, còn chị Lời bước lên bục cao nhất ở nội dung song luyện kiếm nữ.

Hai tấm HCV không chỉ là thành quả của quá trình tập luyện bền bỉ mà còn ghi dấu hành trình nhiều năm cùng nhau theo đuổi võ thuật.

Ít ai biết rằng, cơ duyên đưa hai người đến với nhau cũng bắt đầu từ một câu lạc bộ Vovinam phong trào tại quận 11. Sau đó, anh Tuấn được tuyển chọn lên đội tuyển và trở thành người động viên, hỗ trợ chị Lời tiếp tục phấn đấu để có cơ hội bước lên môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Từ những buổi tập chung, những lần cùng tham gia giải đấu, tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó. Đến năm 2011, anh Tuấn và chị Lời chính thức quen nhau. Sau đó 8 năm, họ đã về chung một nhà, tiếp tục duy trì công việc VĐV và trở thành bạn đồng hành của nhau cả trong lẫn ngoài sàn đấu.

Với hai người cùng theo đuổi Vovinam, sự thấu hiểu là một trong những thuận lợi lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân. Chị Lời cho biết cả hai có thể chia sẻ những câu chuyện trong công việc, cùng bàn bạc về quá trình tập luyện và động viên nhau mỗi khi gặp khó khăn.

“Tôi cảm thấy may mắn vì chúng tôi thường tham gia tập luyện và cùng thi đấu ở các giải đấu. Khi một trong hai không đạt được kết quả như mong muốn, người còn lại sẽ động viên để cả hai tiếp tục cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ được ban huấn luyện giao”, chị Lời chia sẻ.

Việc cùng là vận động viên cũng khiến cuộc sống gia đình có những thử thách riêng. Mỗi khi đội tuyển có lịch tập huấn hoặc thi đấu xa nhà, cả hai thường cùng lên đường, đồng nghĩa việc chăm sóc con phải nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình nội, ngoại.

Lâm Thị Lời cùng đồng đội giành HCV nội dung song luyện kiếm nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: QUANG LIÊM

Theo chị Lời, sự đồng hành của gia đình hai bên là điểm tựa quan trọng để vợ chồng chị yên tâm theo đuổi đam mê. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026, việc được người thân hỗ trợ chăm sóc con giúp cả hai tập trung hơn vào tập luyện và thi đấu.

Không chỉ vậy, anh Tuấn và chị Lời còn có nhiều dấu ấn đáng nhớ trên hành trình thi đấu. Tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 diễn ra ở Bali (Indonesia) vào tháng 11-2025, chị Lời giành HCV, trong khi anh Tuấn đoạt HCB. Những thành tích ấy cho thấy sự bền bỉ của cả hai sau nhiều năm gắn bó với Việt võ đạo.

Mới đây, chị Lâm Thị Lời được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, còn anh Lê Thanh Tuấn nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận đáng tự hào cho những đóng góp và nỗ lực của hai vận động viên trong quá trình thi đấu.

Với Tuấn và Lời, thành quả trên sàn đấu không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự sẻ chia, động viên và đồng hành trong suốt nhiều năm. Họ tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp của những người cùng chung tình yêu Vovinam, cùng hướng đến một mục tiêu và cùng mang vinh quang về cho thể thao TP.HCM.



Diễn ra từ ngày 14 đến 19-11, môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc 2026 có 26 bộ huy chương, gồm 14 hạng cân đối kháng (8 nam, 6 nữ) và 12 nội dung quyền. Các phần thi quyền gồm đơn luyện, song luyện, đa luyện vũ khí, quyền đồng đội nữ và đòn chân tấn công nam.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.