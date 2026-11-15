Khởi tranh sôi nổi môn canoeing tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TP.HCM) là nơi diễn ra môn canoeing Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - TTTTDN TP.HCM

Đoàn Hải Phòng tạo dấu ấn khi giành 2 trong 4 huy chương vàng ngày mở màn môn canoeing tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Các tay chèo tranh tài ở bốn nội dung chung kết cự ly 1.000m, gồm canoe đơn (C1) và kayak đôi (K2) dành cho nam, nữ. Những cuộc đua đầu tiên đã mang đến màn cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt ở nội dung kayak đôi nữ.

Tại chung kết K2 nữ 1.000m, Hoàng Thị Hường và Hoàng Thị Lâm mang về HCV cho Hải Phòng với thành tích 4 phút 09,24 giây.

Bộ đôi Bùi Mai Hạnh - Đinh Thị Trang của Quảng Ninh về nhì sau 4 phút 10,18 giây, chỉ kém đội vô địch 0,94 giây. HCĐ thuộc về Đinh Thị Yến Nhi - Đỗ Thị Sen của Ninh Bình.

Tiếp nối thành công của các đồng đội nữ, Phạm Hồng Quân cán đích đầu tiên ở nội dung C1 nam 1.000m. Thành tích này giúp Hải Phòng hoàn tất cú đúp HCV, chiếm một nửa số ngôi vô địch được trao trong ngày.

Phạm Hồng Quân của Hải Phòng cán đích đầu tiên ở nội dung C1 nam 1.000m - Ảnh: TTTTDN TP.HCM

Ở chung kết C1 nữ 1.000m, Diệp Thị Hương giành HCV cho Công An Nhân Dân với thành tích 4 phút 49,11 giây. Ma Thị Thương (Hà Nội) đoạt HCB sau 4 phút 52,01 giây, còn Lý Thị Thúy (Quảng Ninh) nhận HCĐ với 4 phút 52,39 giây.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, Hải Phòng tạm dẫn đầu bảng tổng sắp môn canoeing với 2 HCV. Bắc Ninh và Công An Nhân Dân cùng có 1 HCV; Đà Nẵng giành 2 HCB, trong khi Quảng Ninh có 1 HCB và 1 HCĐ.

Môn canoeing diễn ra từ ngày 15 đến 20-11, tranh 37 bộ huy chương. Cụm thi đấu hồ Đá Bàng được bố trí 9 đường đua.

Các VĐV rạng rỡ trên bục nhận huy chương - Ảnh: TTTTDN TP.HCM

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Đoàn TP.HCM về nhì môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc 2026 Với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ, đoàn TP.HCM giành vị trí thứ hai môn kickboxing tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, xếp sau Hà Nội.



